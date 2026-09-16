Dragon Capital bất ngờ trở lại mua cổ phiếu PNJ

Chỉ một tháng sau khi bán hết cổ phiếu PNJ, hai quỹ mở của Dragon Capital đã đưa cổ phiếu này trở lại danh mục trong bối cảnh thị giá liên tục trải qua đợt biến động mạnh.

Báo cáo danh mục cuối tháng 8 của Dragon Capital cho thấy hai quỹ mở gồm Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE) đã đưa cổ phiếu PNJ trở lại danh mục, chỉ một tháng sau khi bán hết khoản đầu tư này.

Dragon Capital mua lại cổ phiếu PNJ

Cụ thể, quỹ mở cổ phiếu có quy mô lớn nhất thị trường DCDS đang nắm giữ 690.000 cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Trong khi đó, quỹ mở tập trung vào các doanh nghiệp có chính sách cổ tức là DCDE quay lại sở hữu 55.100 cổ phiếu PNJ.

Với mức giá 42.100 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 8, lượng cổ phiếu PNJ mà DCDS nắm giữ có giá trị hơn 29 tỷ đồng , tương đương khoảng 0,5% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) gần 6.020 tỷ đồng của quỹ.

Tại DCDE, 55.100 cổ phiếu PNJ có giá trị gần 2,32 tỷ đồng , chiếm khoảng 0,3% NAV của quỹ (hiện ở mức 891 tỷ đồng ). Tỷ trọng này thấp hơn đáng kể so với 10 khoản đầu tư lớn nhất của DCDE, vốn dao động khoảng 3-7% NAV mỗi mã.

Như vậy, tổng giá trị cổ phiếu PNJ mà hai quỹ của Dragon Capital nắm giữ tại thời điểm cuối tháng 8 vào khoảng 31 tỷ đồng . Dù cùng quay lại với cổ phiếu này, PNJ vẫn chỉ chiếm tỷ trọng dưới 0,5% NAV tại mỗi quỹ.

2 tháng biến động của cổ phiếu PNJ

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối tháng 7, cả hai quỹ thuộc Dragon Capital đều đã bán sạch cổ phiếu PNJ. Bên cạnh đó, nhóm cổ đông liên quan Dragon Capital cũng bán ra lượng lớn cổ phiếu PNJ để giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp xuống 4,56%, qua đó không còn là cổ đông lớn.

Việc cổ phiếu PNJ xuất hiện trở lại trong danh mục 2 quỹ chỉ sau một tháng diễn ra trong bối cảnh thị giá PNJ đang có xu hướng phục hồi sau chuỗi phiên giảm mạnh trước đó.

Cuối tháng 6, PNJ giao dịch quanh 63.000 đồng/cổ phiếu. Sang cuối tháng 7, thị giá cổ phiếu này từng rơi xuống vùng 31.000 đồng/đơn vị, tương đương giảm hơn 50% chỉ sau một tháng.

Áp lực bán cũng gia tăng mạnh từ khối ngoại. Riêng trong tháng 7, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 28,4 triệu cổ phiếu PNJ, với tổng giá trị hơn 1.057 tỷ đồng .

Diễn biến này kéo theo sự thu hẹp đáng kể của dòng vốn từ các quỹ tại PNJ. Số lượng quỹ đầu tư nắm giữ cổ phiếu này giảm từ 50 quỹ xuống còn 26 quỹ. Tổng lượng cổ phiếu PNJ do các quỹ ngoại sở hữu cũng giảm từ hơn 64,45 triệu đơn vị xuống khoảng 28 triệu đơn vị.

Biến động cổ phiếu PNJ trong vòng 6 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Diễn biến kém tích cực của giá cổ phiếu PNJ trong giai đoạn này chủ yếu do tác động tiêu cực từ vụ cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), công ty thành viên của PNJ, bị khởi tố liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Lo ngại về tác động của vụ án nhanh chóng lan rộng. Không chỉ nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, một bộ phận khách hàng cũng ồ ạt bán lại trang sức PNJ, gây áp lực lên thanh khoản, buộc doanh nghiệp thay đổi chính sách thanh toán từ chi trả trong ngày sang theo lộ trình.

Dù lãnh đạo PNJ nhiều lần khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp được nhập khẩu chính ngạch và không có viên nào trong vụ án được bán qua hệ thống, thị giá cổ phiếu này vẫn liên tục lao dốc.

Ngày 24/7, thị giá PNJ có thời điểm rơi xuống 30.750 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua. Những phiên sau đó, cổ phiếu xuất hiện một số nhịp hồi phục nhưng nhanh chóng quay đầu giảm, khiến thị giá liên tục trồi sụt trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng.

Phải đến ngày 21/8, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu về các sản phẩm kim cương của PNJ, tâm lý thị trường mới phần nào được giải tỏa.

Hiện thị giá PNJ đang tạm dừng ở mức 36.750 đồng/cổ phiếu (hết ngày 16/9), cao hơn 20% so với đáy gần nhất. Tuy nhiên, so với trước đợt bán tháo, thị giá PNJ hiện vẫn thấp hơn khoảng 40%.