Hai con gái Chủ tịch PNJ bán 25 triệu cổ phiếu để cho công ty vay

Hai con gái Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung dự kiến bán 25 triệu cổ phiếu PNJ, tạo nguồn vốn để bà Dung cho doanh nghiệp vay bổ sung vốn lưu động.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ. Ảnh: Liên Phạm.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), Thành viên Ủy ban Kiểm toán, đồng thời là con gái Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung vừa đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu PNJ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 10/9 đến 10/10.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu bà Thảo nắm giữ tại PNJ sẽ giảm từ hơn 18 triệu đơn vị xuống còn hơn 11 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm còn 2,15% vốn điều lệ.

Cùng thời gian, bà Trần Phương Ngọc Hà, cũng là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Hà sẽ giảm từ 3,59% xuống còn 0,08% vốn điều lệ.

Mục đích các giao dịch nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho công ty vay.

PNJ chuẩn bị nhận khoản vay từ Chủ tịch HĐQT

Thực tế, HĐQT PNJ cũng đã thông qua chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT. Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Khoản vay được thực hiện thành nhiều đợt tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và quyết định của Tổng giám đốc tại từng thời điểm, với tổng giá trị giải ngân không vượt quá hạn mức được phê duyệt.

Khoản vay bằng đồng Việt Nam, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, không có tài sản bảo đảm và có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Lãi suất vay được giao Tổng giám đốc quyết định tại từng thời điểm trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.

PNJ cho biết biết việc cung cấp khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty. Thỏa thuận được thực hiện trong bối cảnh PNJ đang tích cực triển khai quá trình tái thiết, tập trung củng cố nền tảng vận hành, nâng cao hiệu quả và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo sau khủng hoảng vừa qua.

Tăng trích lập dự phòng, củng cố nguồn lực tài chính

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 sau soát xét, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 25.710 tỷ đồng , tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 728,5 tỷ đồng , giảm 35%.

Lý giải về sự suy giảm lợi nhuận, PNJ cho biết công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho các tổn thất có thể phát sinh liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, theo nguyên tắc thận trọng nhằm phản ánh đầy đủ hơn các nghĩa vụ có thể phát sinh.

Theo PNJ, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc tăng cường nguồn lực tài chính là điều cần thiết giúp công ty chủ động hơn về vốn lưu động, duy trì hoạt động kinh doanh và tạo thêm dư địa triển khai quá trình tái thiết. Công ty cho biết đây cũng là nền tảng để củng cố hoạt động và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vào ngày 21/10 tới đây, PNJ dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kinh doanh điều chỉnh cho năm tài chính 2026 và định hướng hoạt động sắp tới.

Những biến động của PNJ bắt đầu từ đầu tháng 7, khi thông tin cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), công ty thành viên của PNJ, bị khởi tố liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương được công bố. Đây là "cú sốc" khiến cổ phiếu PNJ chịu một trong những đợt bán tháo mạnh nhất kể từ khi niêm yết.

Lo ngại về tác động của vụ án nhanh chóng lan rộng. Không chỉ nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, một bộ phận khách hàng cũng ồ ạt bán lại trang sức PNJ, gây áp lực lên thanh khoản, buộc doanh nghiệp thay đổi chính sách thanh toán từ chi trả trong ngày sang theo lộ trình.

Dù Chủ tịch HĐQT PNJ nhiều lần khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp được nhập khẩu chính ngạch và không có viên nào trong vụ án được bán qua hệ thống PNJ, thị giá cổ phiếu này vẫn liên tục lao dốc.

Đến ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương, quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định. Thông tin này phần nào giải tỏa những lo ngại của nhà đầu tư đối với PNJ sau thời gian cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh.