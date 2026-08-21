Cổ phiếu PNJ 'cháy hàng' sau tin mới về vụ buôn lậu kim cương

Thị giá PNJ tăng trần lên 39.900 đồng/cổ phiếu, thanh khoản tăng vọt ngay đầu phiên 21/8 sau khi đón nhận thông tin tích cực từ cơ quan công an liên quan vụ án buôn lậu kim cương.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch 21/8 trong sắc đỏ khi chỉ số VN-Index giảm hơn 8 điểm ngay những phút đầu. Thị trường chung duy trì trạng thái khá cân bằng khi số lượng cổ phiếu tăng giá và giảm giá không có sự chênh lệch lớn, cho thấy dòng tiền vẫn đang thận trọng sau nhịp điều chỉnh mạnh diễn ra trong những phiên gần đây.

Trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực bán, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ trở thành tâm điểm khi đón dòng tiền mua mạnh ngay từ đầu phiên.

PNJ tăng kịch trần

Lực cầu nhanh chóng đẩy thị giá PNJ lên mức kịch trần trong phiên, hiện ở 39.900 đồng/cổ phiếu, đánh dấu vùng giá cao nhất của mã chứng khoán này trong khoảng một tháng trở lại đây.

Đà tăng mạnh cũng đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, trang sức trở lại ngưỡng 20.000 tỷ đồng sau thời gian dài suy giảm.

Đáng chú ý, thanh khoản PNJ tăng vọt ngay trong thời gian đầu phiên. Chỉ sau khoảng 30 phút giao dịch, hơn 3,1 triệu cổ phiếu PNJ đã được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch hơn 127 tỷ đồng . Quy mô này tương đương, thậm chí vượt thanh khoản của không ít phiên giao dịch gần đây của PNJ, cho thấy dòng tiền đang nhanh chóng quay trở lại sau giai đoạn cổ phiếu bị bán mạnh.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu PNJ xuất hiện ngay sau khi cơ quan công an công bố kết quả kiểm tra, xác minh liên quan đến doanh nghiệp trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Cổ phiếu PNJ được gom mạnh sau tin mới về vụ án buôn lậu kim cương. Ảnh: TradingView.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của PNJ.

Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được xác định là kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với thông tin thể hiện trên hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thông tin này phần nào giải tỏa tâm lý lo ngại của nhà đầu tư đối với PNJ sau khi doanh nghiệp bị đặt trong bối cảnh mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Trước đó, cổ phiếu PNJ đã trải qua một trong những giai đoạn điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều năm. Thị giá liên tục lao dốc sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng chuyên án, khởi tố nhiều chủ tiệm vàng và doanh nghiệp kinh doanh trang sức, đồng thời có động thái tố tụng đối với một số lãnh đạo, nhân viên tại P-Lab (công ty thành viên của PNJ) cũng như SJC.

Dòng tiền lớn "bắt đáy" PNJ

Sau khi tạo đáy vào cuối tháng 7, cổ phiếu PNJ đã ghi nhận nhịp hồi phục mạnh. Tính đến phiên 21/8, thị giá cổ phiếu này đã tăng hơn 30% so với vùng đáy cuối tháng trước.

Dù vậy, mức hồi phục này vẫn chưa đủ để PNJ lấy lại phần lớn giá trị đã mất trong nhịp điều chỉnh trước đó. So với vùng đỉnh thiết lập vào đầu năm, thị giá cổ phiếu này hiện vẫn thấp hơn khoảng 53%.

Trong thời gian PNJ chịu áp lực bán mạnh, một số lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã thực hiện các giao dịch mua cổ phiếu, qua đó phát đi tín hiệu về niềm tin đối với triển vọng của doanh nghiệp.

Động thái mua vào của người nội bộ được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt khi cổ phiếu đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh và chịu tác động từ những thông tin liên quan đến hoạt động điều tra.

Không chỉ dòng tiền trong nước, PNJ còn ghi nhận sự quan tâm đáng chú ý từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Ngay giữa tháng 8, nhóm quỹ ngoại Vanguard đã mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp lên hơn 5% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn.

Động thái gia tăng sở hữu của nhóm quỹ ngoại diễn ra ngày trước thềm phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 của PNJ.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp là 25/8. Phiên họp dự kiến diễn ra trong tháng 10, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Nội dung chính của phiên họp là xem xét, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chương trình họp chi tiết sẽ được PNJ công bố theo đúng quy định của Điều lệ công ty.