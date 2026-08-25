Chuyện gì đang xảy ra với cổ phiếu PNJ?

Từng giảm xuống đáy 5 năm và có lúc gần như mất thanh khoản, cổ phiếu PNJ đang tăng mạnh trở lại. Loạt thông tin tích cực đang giúp nhà đầu tư lấy lại niềm tin với cổ phiếu này.

Kết thúc phiên giao dịch 25/8, thị giá cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tạm dừng ở mức 42.560 đồng/đơn vị, không thay đổi so với phiên liền trước nhưng đã tăng mạnh so với vài tuần trước đó. Đáng chú ý, thanh khoản cổ phiếu PNJ cũng tăng vọt lên gần 22,4 triệu đơn vị, tương đương gần 4,4% vốn, được các nhà đầu tư giao dịch sang tay hôm nay.

Tính từ đáy gần nhất ở 30.750 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 24/7, thị giá cổ phiếu PNJ hiện đã tăng gần 40%.

Trước phiên giao dịch đi ngang hôm nay, cổ phiếu PNJ đã có 2 phiên tăng trần liên tiếp, kéo thị giá tăng một mạch từ vùng 37.000 đồng/cổ phiếu lên hiện tại. Diễn biến này ghi nhận ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo kết quả điều tra, cơ quan công an xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương, quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định. Thông tin này nhanh chóng giải tỏa tâm lý lo ngại của nhà đầu tư kéo dài gần hai tháng trên thị trường.

Từ một cổ phiếu liên tục trồi sụt, chịu áp lực bán mạnh và có thời điểm gần như mất thanh khoản, PNJ bất ngờ trở thành tâm điểm dòng tiền đến nay.

Diễn biến thị giá PNJ trong hai tháng qua. Ảnh: TradingView.

Quỹ ngoại, lãnh đạo cùng "vào tiền"

Đà hồi phục của PNJ cũng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực từ ban lãnh đạo và cổ đông lớn.

Gần đây nhất, nhóm quỹ ngoại thuộc T. Rowe Price Associates, Inc. đã mua thêm hơn 4,8 triệu cổ phiếu PNJ, nâng tổng lượng nắm giữ lên 30,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 6% vốn điều lệ.

Trong đó, TRP SICAV Global Value Equity Fund mua nhiều nhất với 2,6 triệu cổ phiếu, Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 1,4 triệu cổ phiếu và T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua thêm 588.400 đơn vị.

Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi nhóm quỹ T. Rowe Price trở thành cổ đông lớn của PNJ. Ngày 13/8 trước đó, nhóm quỹ này đã mua thêm 525.300 cổ phiếu PNJ, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,07%.

Trước đó một ngày, nhóm quỹ Vanguard cũng nâng tỷ lệ sở hữu tại PNJ lên hơn 5% vốn, chính thức trở thành cổ đông lớn. Lượng cổ phiếu PNJ mà nhóm quỹ này nắm giữ tăng từ 24,18 triệu lên 25,81 triệu đơn vị, tương đương 5,04% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, Vanguard là công ty quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới, chỉ sau BlackRock. Tính đến cuối tháng 4/2026, tập đoàn này đang quản lý khoảng 12.800 tỷ USD tài sản.

Không chỉ đón dòng tiền ngoại, lãnh đạo PNJ cũng liên tục có động thái mua vào trong giai đoạn cổ phiếu này chịu áp lực mạnh. Cụ thể, Tổng giám đốc Phan Quốc Công đã hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu PNJ đăng ký, nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông từ 0 lên 0,2% vốn doanh nghiệp.

Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu như đăng ký. Ảnh: Liên Phạm.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy (em trai Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung) cũng đã mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 22/7. Toàn bộ giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Sau thương vụ, tỷ lệ sở hữu của ông Duy tại PNJ tăng lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,7% vốn doanh nghiệp.

Bên cạnh các giao dịch mua vào của lãnh đạo, HĐQT PNJ trước đó cũng đã thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Theo HĐQT PNJ, việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp được xem xét triển khai nhằm bảo vệ giá trị công ty, cũng như đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Thời gian tới, PNJ dự kiến tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 để xem xét, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 25/8. Phiên họp dự kiến diễn ra trong tháng 10, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau. Chương trình họp chi tiết sẽ được PNJ công bố theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Hai tháng biến động của PNJ

Những biến động của PNJ bắt đầu từ đầu tháng 7, khi thông tin cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), công ty thành viên của PNJ, bị khởi tố liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương được công bố. Đây là "cú sốc" khiến cổ phiếu PNJ chịu một trong những đợt bán tháo mạnh nhất kể từ khi niêm yết.

Lo ngại về tác động của vụ án nhanh chóng lan rộng. Không chỉ nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, một bộ phận khách hàng cũng ồ ạt bán lại trang sức PNJ, gây áp lực lên thanh khoản, buộc doanh nghiệp thay đổi chính sách thanh toán từ chi trả trong ngày sang theo lộ trình.

Dù Chủ tịch HĐQT PNJ nhiều lần khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp được nhập khẩu chính ngạch và không có viên nào trong vụ án được bán qua hệ thống PNJ, thị giá cổ phiếu này vẫn liên tục lao dốc.

Ngày 24/7, thị giá PNJ có thời điểm rơi xuống 30.750 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua. Những phiên sau đó, cổ phiếu xuất hiện một số nhịp hồi phục nhưng nhanh chóng quay đầu giảm, khiến thị giá liên tục trồi sụt trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng.

Phải đến ngày 21/8, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu về các sản phẩm kim cương của PNJ, tâm lý thị trường mới phần nào được giải tỏa.

Cùng với các động thái mua vào liên tiếp từ ban lãnh đạo, cổ đông, quỹ ngoại, thông tin từ cơ quan điều tra đã tạo cú hích giúp cổ phiếu PNJ thoát khỏi vùng đáy, nhanh chóng trở thành một trong những mã chứng khoán tăng mạnh nhất thị trường từ cuối tháng 7 đến nay.