'Cá mập' top 2 thế giới thành cổ đông lớn của PNJ

Nhóm quỹ ngoại Vanguard vừa nâng sở hữu tại PNJ lên hơn 5% vốn, chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp trong bối cảnh cổ phiếu này đã giảm hơn 44% từ đầu năm.

Theo công bố của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), nhóm quỹ ngoại Vanguard đã nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp lên hơn 5% vốn, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn.

Mua hơn 1,6 triệu cổ phiếu

Cụ thể, sau giao dịch ngày 14/8, nhóm quỹ này đã tăng lượng cổ phiếu PNJ nắm giữ từ 24,18 triệu đơn vị lên 25,81 triệu đơn vị, tương đương 5,04% vốn điều lệ. Như vậy, nhóm quỹ đã mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu PNJ.

Trong số các quỹ liên quan, Vanguard International Value Fund là bên mua vào nhiều nhất. Quỹ này nâng sở hữu từ 20,35 triệu cổ phiếu, tương đương 4% vốn, lên 21,86 triệu đơn vị, tương đương 4,3%.

Hai quỹ Sprucegrove khác lần lượt mua thêm 69.000 cổ phiếu và 51.400 cổ phiếu. Một quỹ giữ nguyên lượng sở hữu, trong khi một quỹ khác giảm 6.800 cổ phiếu.

Vanguard là công ty quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới, chỉ sau BlackRock. Tính đến cuối tháng 4/2026, tập đoàn này đang quản lý khoảng 12.800 tỷ USD tài sản. Thành lập năm 1975, Vanguard hiện phục vụ hơn 50 triệu nhà đầu tư trên toàn cầu và được biết đến với chiến lược đầu tư chi phí thấp.

Động thái gia tăng sở hữu của nhóm quỹ ngoại diễn ra ngày trước thềm phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của PNJ.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp là 25/8. Phiên họp dự kiến diễn ra trong tháng 10, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Nội dung chính của phiên họp là xem xét, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chương trình họp chi tiết sẽ được PNJ công bố theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Cổ phiếu PNJ phục hồi hơn 16% sau gần 1 tháng

Cùng thời điểm nhóm nhà đầu tư ngoại gia tăng sở hữu, lãnh đạo PNJ cũng có động thái mua vào cổ phiếu. Theo thông tin mới nhất, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, đã hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu như đăng ký. Tạm tính theo thị giá trên sàn, số cổ phiếu này có giá trị khoảng 36 tỷ đồng .

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ hiện tạm dừng ở mức 35.700 đồng/cổ phiếu, tăng 1,85% so với phiên liền trước.

Trước đó, mã này có thời điểm giảm xuống 30.750 đồng/cổ phiếu vào ngày 24/7, mức thấp nhất trong hơn 5 năm. Với mức giá hiện tại, PNJ đã hồi phục hơn 16% từ đáy. Dù vậy, so với đầu năm, thị giá cổ phiếu PNJ vẫn giảm hơn 44%.

Thị giá cổ phiếu PNJ trong 1 tháng gần đây. Ảnh: TradingView.

Cổ phiếu PNJ liên tục lao dốc sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố nhiều chủ tiệm vàng, doanh nghiệp kinh doanh trang sức cùng một số lãnh đạo, nhân viên tại P-Lab (công ty thành viên của PNJ) cũng như SJC.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.729 tỷ đồng , tăng gần 49% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng , tăng khoảng 6%.

Riêng trong quý II, dù doanh thu thuần tăng 12%, PNJ ghi nhận khoản lỗ sau thuế 283 tỷ đồng do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp trích lập khoản dự phòng ước tính 865 tỷ đồng liên quan đến hoạt động mua lại kim cương và các sản phẩm khác theo chính sách thu đổi.