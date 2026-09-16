PNJ rút ngắn thời gian trả tiền khách bán vàng, kim cương

Sau gần 2 tháng áp dụng chính sách trả tiền theo lộ trình tối đa 120 ngày, PNJ quyết định rút ngắn thời gian thanh toán cho khách bán vàng, kim cương, tùy từng dòng sản phẩm.

Kể từ ngày 15/9, PNJ rút ngắn thời gian thanh toán so với mức tối đa 120 ngày đang áp dụng. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố thông tin bất thường về việc rút ngắn thời gian thanh toán cho khách hàng bán vàng, kim cương.

Cụ thể, kể từ ngày 15/9, công ty giảm thời gian thanh toán so với chính sách hiện hành. Mức điều chỉnh được áp dụng khác nhau tùy từng dòng sản phẩm, trên cơ sở cân đối với tình hình tài chính thực tế của PNJ.

HĐQT PNJ giao Tổng giám đốc xây dựng và triển khai phương án chi tiết theo chủ trương này, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện với HĐQT.

Ủy ban Chiến lược và Tài chính sẽ thực hiện giám sát, đánh giá rủi ro và hiệu quả của việc triển khai chủ trương nêu trên và kịp thời tham mưu cho HĐQT các khuyến nghị cần thiết.

Trước đó, kể từ ngày 21/7, PNJ áp dụng chính sách thanh toán theo năng lực thực tế đối với toàn bộ giao dịch mua lại trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng bán vàng, kim cương cho PNJ có thể được hẹn thanh toán trong vòng 120 ngày, chia thành 5 đợt.

Cụ thể, ngay khi hoàn tất tiếp nhận tài sản cùng hồ sơ, chứng từ hợp lệ, PNJ thanh toán 10% giá trị món hàng theo giá thu lại. Sau 30 ngày, khách hàng nhận thêm 20%; sau 60 ngày nhận thêm 25%; sau 90 ngày nhận thêm 25% và đến ngày thứ 120 nhận 20% còn lại.

Lãnh đạo PNJ thời điểm đó cho biết việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ và phương án mà khách hàng lựa chọn. Công ty xác định đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời trong bối cảnh thị trường có biến động bất thường và sẽ xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường ổn định trở lại.