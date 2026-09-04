PNJ giải trình về khoản hụt lợi nhuận 450 tỷ sau soát xét

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của PNJ còn hơn 728 tỷ đồng. Công ty cho biết đã điều chỉnh và bổ sung các khoản dự phòng liên quan chính sách thu đổi hàng hóa.

PNJ cho biết lợi nhuận sau thuế giảm mạnh sau soát xét chủ yếu do điều chỉnh và bổ sung dự phòng liên quan hàng hóa mua lại và chính sách thu đổi. Ảnh: PNJ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026 của CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 25.700 tỷ đồng , tăng gần 8.500 tỷ, tương đương 49%, so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 35%, còn hơn 728 tỷ đồng . So với báo cáo trước soát xét, khoản lợi nhuận này cũng giảm hơn 450 tỷ đồng , tương đương 38%.

Trước mức chênh lệch đáng kể trên, PNJ vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, về nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ, PNJ cho biết kết quả này đến từ tổng hòa nhiều yếu tố.

Trong đó, doanh thu thuần trong kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ, đóng góp chủ yếu từ doanh thu vàng 24K. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm do tỷ trọng doanh thu vàng 24K, vốn có biên lợi nhuận thấp hơn, tăng cao so với mảng bán lẻ trang sức. Điều này làm thay đổi cơ cấu doanh thu theo dòng hàng và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp chung.

Bên cạnh đó, PNJ ghi nhận khoản trích lập dự phòng tổn thất ước tính phát sinh từ chính sách thu đổi đối với hàng hóa đã bán. Khoản dự phòng này gồm giá trị hàng hóa khách hàng đã bán lại từ ngày 1/7 đến thời điểm lập báo cáo tài chính soát xét ngày 3/9, cùng phần tổn thất ước tính có thể phát sinh trong tương lai liên quan đến chính sách thu đổi đối với hàng hóa đã bán trước đây.

PNJ cho biết khoản dự phòng được xác định dựa trên các thông tin sẵn có, những giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính và có tham khảo giá thị trường. Các yếu tố được xem xét gồm giá trị trang sức, kim cương mua lại sau ngày kết thúc kỳ kế toán và dự kiến phát sinh trong tương lai; giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường; cùng tỷ lệ điều chỉnh ước tính theo từng nhóm hàng hóa.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ PNJ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tối ưu chi phí trong năm 2026. Công ty cũng điều chỉnh các ước tính liên quan đến chi phí vận hành đã trích lập trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở cập nhật tình hình kinh doanh và thông tin hiện có tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét hơn 450 tỷ đồng , PNJ cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc điều chỉnh và bổ sung các khoản dự phòng.

Cụ thể, công ty điều chỉnh giá trị dự phòng cho chi phí xử lý hàng mua lại tương ứng với lượng hàng tồn kho tại thời điểm 30/6; bổ sung dự phòng tổn thất đối với hàng hóa khách hàng đã bán lại sau niên độ, trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 3/9; đồng thời bổ sung dự phòng tổn thất ước tính trong tương lai phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Ngoài ra, PNJ điều chỉnh các ước tính liên quan đến chi phí vận hành đã trích lập trong 6 tháng đầu năm dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh và các thông tin cập nhật tại thời điểm lập báo cáo tài chính.