Diễn biến lạ của giá vàng trong nước sáng nay

Giá vàng trong nước đi ngang trong sáng 25/9, trái ngược với những biến động trên thị trường thế giới. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới duy trì ở mức 9-10 triệu/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (25/9), thị trường vàng trong nước bất ngờ "lặng sóng" giữa lúc giá vàng thế giới biến động mạnh.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua (24/9).

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ tại doanh nghiệp này hiện cũng duy trì mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Minh Châu.

Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở 144,4 triệu/lượng, trong khi giá mua vào cũng ở 141,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng thêm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán sáng nay, hiện niêm yết ở 142,7 - 144,2 triệu/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG BẤT NGỜ ĐỨNG YÊN Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142.4 143 143 142.6 142.3 143.5 142.8 144.6 144.6 144.6 143.6 141.9 142.5 141.4 141.4 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145.4 146 146 145.6 145.3 146.5 145.8 147.6 147.6 147.6 146.6 144.9 145.5 144.4 144.4

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn neo quanh vùng 144 triệu đồng/lượng. Trong đó, Tập đoàn Phú Quý và PNJ giao dịch vàng nhẫn tròn ở 141,4 - 144,4 triệu/lượng; DOJI giao dịch ở 141,5 - 145,5 triệu/lượng.

Mi Hồng hiện niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 142,7 - 144,2 triệu/lượng. Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn với người dân quanh vùng 141,9 - 145,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến chủ yếu đi ngang của giá vàng trong nước hoàn toàn trái ngược so với biến động của giá vàng thế giới.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng vọt lên 4.285 USD /ounce rồi lại nhanh chóng giảm xuống sát 4.240 USD /ounce, mức thấp nhất trong một tuần qua. Dù sau đó, kim loại quý đã nỗ lực nhích trở lại lên vùng 4.290 USD /ounce nhưng không duy trì được lâu, hiện giá vàng đã lùi về sát 4.280 USD /ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 135 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước 9-10 triệu đồng/lượng.