Việt Nam lần đầu vượt 14 triệu tài khoản chứng khoán, 99,6% là cá nhân

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận thêm 244.949 tài khoản giao dịch mở mới trong tháng 9, nâng tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán lên hơn 14,1 triệu tài khoản.

Hơn 14 triệu tài khoản chứng khoán đã được mở tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thống kê của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận thêm 244.949 tài khoản giao dịch mở mới trong tháng 9, cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Nhờ đó, tổng số tài khoản trên toàn thị trường đã lần đầu tiên vượt 14,1 triệu tài khoản.

Đà tăng đột biến vừa qua xuất hiện trong bối cảnh tháng 9 là thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 244.505 tài khoản trong tháng, tăng 2% so với tháng trước, chiếm tới 99,8% tổng số tài khoản mở mới trong tháng. Tổng số tài khoản của nhóm nhà đầu tư này theo đó đã vượt 14,05 triệu tài khoản, chiếm hơn 99,6% toàn thị trường. Con số này cho thấy lực lượng nhà đầu tư cá nhân tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, số tài khoản của các tổ chức trong nước cũng tăng thêm 180 tài khoản trong tháng. Hiện toàn thị trường chứng khoán Việt Nam có 20.457 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài, thị trường đã ghi nhận thêm 264 tài khoản giao dịch mới trong tháng 9. Trong đó, cá nhân nước ngoài mở mới 237 tài khoản, nâng tổng số lên 47.956 tài khoản. Khối tổ chức nước ngoài có thêm 27 tài khoản trong tháng, đưa tổng số tài khoản lên 4.941.

LƯỢNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN MỞ MỚI TẠI VIỆT NAM NĂM 2026 Nguồn: VSD. Nhãn 1/2024 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/2025 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/2026 2 3 4 5 6 7 8 9 Lượng tài khoản mở mới tài khoản 125356 113281 163839 111003 132220 106265 330199 331205 158504 156919 135457 140879 80718 446991 157380 192028 190852 198974 226341 257632 290026 310948 237378 279682 244714 198364 346406 244744 256249 268107 227321 229765 244949

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được phê duyệt vào cuối năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Song, cả mục tiêu đến năm 2025 và đến năm 2030 đều đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Tại một hội nghị mới đây, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% trong 5 năm tới.

Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 ước đạt khoảng 38,5 triệu tỷ đồng , tương đương 1.500 tỷ USD . Trong đó, ngân sách Nhà nước dự kiến đáp ứng khoảng 8,5 triệu tỷ đồng , tương đương 20%, còn gần 80% sẽ đến từ khu vực tư nhân và nguồn vốn quốc tế.

Riêng kênh thị trường vốn và thị trường chứng khoán được kỳ vọng đóng góp khoảng 10 triệu tỷ đồng , tương đương trung bình 2 triệu tỷ đồng mỗi năm, hay khoảng 80 tỷ USD /năm. Trong đó, tổng giá trị vốn huy động qua thị trường chứng khoán dự kiến đạt 5,4 triệu tỷ đồng , tương đương hơn 200 tỷ USD trong 5 năm tới, gấp hơn 2 lần tổng nguồn vốn huy động của giai đoạn 2020-2025.