Chủ 'siêu' dự án lấn biển Cần Giờ lãi hơn 30.000 tỷ chỉ sau nửa năm

Sau nửa đầu năm 2026, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM) - lãi sau thuế hơn 30.000 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có quy mô 2.870 ha, đang được đẩy mạnh triển khai. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty con của Tập đoàn Vingroup) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm nay.

Theo đó, chủ đầu tư "siêu" dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM) đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 35.330 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, cao gấp 5,4 lần kết quả cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt hơn 30.042 tỷ đồng , cũng tăng gần 5 lần so với mức hơn 6.044 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Cùng với đà tăng trưởng lợi nhuận, vốn chủ sở hữu hợp nhất của Công ty Đô thị Du lịch Cần Giờ tại ngày 30/6 đạt gần 98.814 tỷ, tăng hơn 58%, so với một năm trước.

Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng gần gấp đôi sau một năm, từ 32.561 tỷ lên 64.560 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng từ 19.989 tỷ lên 27.013 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, quy mô nợ phải trả của doanh nghiệp cũng mở rộng. Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng nợ phải trả của chủ đầu tư này đạt 355.592 tỷ đồng , tăng gần 65% so với cùng thời điểm năm trước.

Xét theo cơ cấu, các khoản vay ngân hàng của doanh nghiệp chiếm 26.860 tỷ đồng , trong khi dư nợ trái phiếu vào khoảng 22.241 tỷ đồng . Phần lớn nghĩa vụ nợ còn lại nằm ở nhóm nợ phải trả khác, với giá trị 306.491 tỷ đồng .

Nhờ kết quả lợi nhuận tăng đột biến, các chỉ tiêu sinh lời trong kỳ của nhà phát triển bất động sản này cũng cải thiện đáng kể. Trong đó, hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản tăng từ 2,14% lên 6,61%, trong khi lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ 9,08% lên 30,4%.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là chủ đầu tư Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, dự án có tên thương mại Vinhomes Green Paradise, với tổng vốn đầu tư khoảng 9 tỷ USD .

Dự án có quy mô 2.870 ha, được quy hoạch với đa dạng loại hình sản phẩm như nhà ở, khách sạn, khu văn phòng, sân golf, thể thao, vui chơi giải trí, cùng hệ thống tiện ích cảnh quan và không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội...

Khi đi vào vận hành, khu đô thị này được kỳ vọng trở thành điểm đến quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch quốc tế.

Ngoài dự án trên, thời gian qua, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh nghiên cứu một số dự án khác tại khu vực phía Nam.

Cụ thể, vào tháng 4 năm nay, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề nghị của các sở, ngành về việc giao CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ thực hiện nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đề xuất của doanh nghiệp, dự án được chia thành 2 phân đoạn, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỷ đồng , bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng. Thời hạn hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình cấp có thẩm quyền xem xét là 12 tháng.