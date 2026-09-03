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Kinh doanh

Vingroup giải trình lý do lợi nhuận 6 tháng tăng hơn 3.600%

  • Thứ năm, 3/9/2026 16:43 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa hai kỳ trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026.

Lợi nhuận của riêng tập đoàn mẹ Vingroup đã tăng hơn 3.600% trong nửa đầu năm nay. Ảnh: Việt Linh.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay của Vingroup đạt gần 14.776 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt khoảng 399 tỷ đồng. Như vậy, kết quả lợi nhuận riêng lẻ của tập đoàn này đã tăng hơn 3.600% trong kỳ này.

Theo Vingroup, biến động lợi nhuận chủ yếu đến từ những thay đổi ở hoạt động kinh doanh, doanh thu và chi phí trong kỳ.

Cụ thể, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 5.030 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ lợi nhuận gộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng.

Doanh thu tài chính tăng 12.960 tỷ đồng, chủ yếu do tăng cổ tức và lợi nhuận được chia.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 2.700 tỷ, chủ yếu do tăng chi phí mua lại trái phiếu và trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Chi phí bán hàng cũng tăng 907 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí bán hàng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 140 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí tài trợ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác tăng 321 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng thu nhập từ phạt hợp đồng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm 251 tỷ đồng do giảm lợi nhuận tính thuế.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Vingroup trong 6 tháng đầu năm này đạt 20.904 tỷ đồng, cũng tăng hơn 360% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Vingroup, kết quả này chủ yếu đến từ các yếu tố như: Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 28.290 tỷ, chủ yếu do doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng; doanh thu tài chính tăng 18.884 tỷ, chủ yếu nhờ tăng lãi từ chuyển nhượng công ty con và thanh lý các khoản đầu tư tài chính.

Ở chiều chi phí, chi phí tài chính tăng 4.444 tỷ, chủ yếu do tăng chi phí mua lại trái phiếu và chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng tăng 11.724 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng doanh thu. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1.234 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên quản lý tăng.

Trong khi đó, lợi nhuận khác giảm 6.341 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm thu nhập từ tài trợ. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 7.744 tỷ đồng do lợi nhuận tính thuế tăng.

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Tuấn Nguyễn

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  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

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