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Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục nhận thù lao 0 đồng

  • Thứ ba, 1/9/2026 15:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, tiếp tục không nhận thù lao tại tập đoàn.

Theo báo cáo soát xét nửa đầu năm, Tập đoàn Vingroup (VIC) đã chi 11,2 tỷ đồng thù lao cho các thành viên HĐQT, tăng mạnh so với mức 6,9 tỷ đồng ở cùng kỳ.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, tiếp tục không nhận thù lao. Vị Chủ tịch, đồng thời là người giàu nhất Việt Nam, nhiều năm liền không nhận thù lao tại tập đoàn.

3 thành viên HĐQT độc lập gồm ông Adil Ahmad, ông Chin Michael Jaewuk và ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco cùng nhận 657 triệu đồng mỗi người.

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Thù lao ông Phạm Nhật Vượng nhận là 0 đồng.

Bên cạnh thù lao HĐQT, tổng lương và thưởng chi trả cho Tổng giám đốc cùng các thành viên quản lý khác của Vingroup đạt 45,97 tỷ đồng, tăng từ 30,36 tỷ đồng. Riêng ông Nguyễn Việt Quang nhận 12,58 tỷ đồng tiền lương và thưởng trong kỳ, tăng từ 7,94 tỷ đồng ở cùng kỳ. Các thành viên quản lý khác được chi trả tổng cộng 33,39 tỷ đồng, so với 22,42 tỷ đồng kỳ trước.

Như vậy, tổng thù lao, lương và thưởng dành cho HĐQT và ban điều hành Vingroup trong kỳ đạt hơn 57,2 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần gần 222.000 tỷ đồng, tăng khoảng 72% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 127.000 tỷ đồng, gần gấp đôi mức hơn 69.000 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt gần 21.000 tỷ đồng, gấp 4,5 lần mức 4.600 tỷ đồng cùng kỳ.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Sản xuất) đã thông qua nghị quyết về phương án tách công ty. Theo đó, một phần tài sản thuần của VinFast Sản xuất được tách ra để thành lập pháp nhân mới là CTCP VinFast Việt Nam.

Sau khi thành lập, VinFast Việt Nam sở hữu các mảng hoạt động cốt lõi gồm thiết kế, phát triển ý tưởng sản phẩm, xây dựng thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm xe điện, phát triển thương hiệu cùng các hoạt động thương mại và bán hàng.

Ngay sau khi hoàn tất việc chia tách, Vingroup tiến hành chuyển nhượng 99,9% số cổ phiếu phổ thông đang nắm giữ tại VinFast Sản xuất. Tổng giá phí chuyển nhượng của giao dịch là 13.310 tỷ đồng, qua đó tập đoàn ghi nhận khoản lãi 12.542 tỷ đồng.

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Châu Anh/VTC News

Phạm Nhật Vượng Phạm Nhật Vượng Vingroup VinFast Vingroup VIC

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

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