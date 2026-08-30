Vingroup có hơn 76.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Vingroup đang nắm hơn 76.400 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Trong đó, hơn 67.800 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn đang tập trung tại 3 ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, CTCP Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đang nắm giữ 76.400 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/6.

Đáng chú ý, báo cáo kỳ này công bố chi tiết hơn về các ngân hàng nơi Vingroup gửi tiền. Trước đây, doanh nghiệp chủ yếu thể hiện tổng số dư tiền gửi trên báo cáo tài chính, trong khi kỳ này danh sách các ngân hàng nhận những khoản tiền lớn của tập đoàn được thể hiện rõ hơn.

Vingroup có sẵn 76.400 tỷ đồng "tiền tươi"

Cụ thể, trong tổng số 76.400 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, Vingroup có khoảng 67.850 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 8.440 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn, Vingroup tập trung phần lớn tại 3 ngân hàng. Trong đó, tập đoàn gửi hơn 31.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), hơn 13.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và hơn 11.500 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Riêng số tiền gửi tại 3 ngân hàng này tương đương khoảng 73% tổng tiền và các khoản tương đương tiền của Vingroup tại cuối tháng 6.

Ngoài ra, Vingroup còn gửi gần 2.000 tỷ đồng không kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Với các khoản tương đương tiền, Vingroup cho biết đây chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn 1-3 tháng, hưởng lãi suất 1,9-4,75%/năm. Trong đó, Techcombank và BIDV là 2 ngân hàng nhận nhiều tiền nhất, với số dư lần lượt khoảng 3.500 tỷ đồng và 3.100 tỷ đồng .

Vingroup cho biết số dư tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền bao gồm những khoản kinh phí bảo trì cho các căn hộ, biệt thự và phân khu thương mại dịch vụ đã bàn giao của các dự án bất động sản thuộc tập đoàn. Các khoản kinh phí bảo trì này sẽ được chuyển về cho các ban quản trị tại dự án.

Vingroup còn hơn 36.000 tỷ đồng đầu tư tài chính

Ngoài tiền và các khoản tương đương tiền, Vingroup còn công bố chi tiết danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn với tổng giá trị hơn 36.100 tỷ đồng tại ngày 30/6.

Khoản mục này được chia thành 3 nhóm chính.

Lớn nhất là các khoản cho vay với tổng giá trị 18.120 tỷ đồng . Các khoản cho vay này có thời hạn đáo hạn trong vòng 12 tháng tới và hưởng lãi suất 7-12%/năm.

Nhóm thứ hai là 8.900 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Trong đó, Vingroup gửi hơn 3.900 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam, 2.450 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và khoảng 2.522 tỷ đồng tại các ngân hàng khác.

Theo Vingroup, các khoản tiền gửi này có thời hạn còn lại từ 4 tháng đến 1 năm, với lãi suất dao động 2,9-8,3%/năm.

Khoản mục còn lại trị giá khoảng 9.100 tỷ đồng là các khoản tạm ứng cho đối tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Những khoản này sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng tới và hưởng lãi suất 12%/năm.

Vingroup cũng đang nắm danh mục đầu tư tài chính dài hạn trị giá hơn 53.400 tỷ đồng . Đây chủ yếu là các khoản đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Chỉ có khoảng 2.370 tỷ đồng là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, bao gồm hơn 2.000 tỷ đồng tiền cho đối tác vay và hơn 300 tỷ đồng gửi tại Ngân hàng Trung ương Ấn Độ.

Như vậy, bên cạnh lượng tiền mặt lớn, Vingroup cũng đang phân bổ một lượng vốn đáng kể vào các khoản cho vay, tiền gửi có kỳ hạn và các khoản tạm ứng có hưởng lãi suất.

Dù vậy, cần lưu ý rằng số dư trên bảng cân đối kế toán chỉ phản ánh tình hình tài chính tại một thời điểm, không đồng nghĩa doanh nghiệp duy trì cố định các khoản tiền này trong suốt kỳ. Dòng tiền có thể liên tục thay đổi theo nhu cầu vốn, hoạt động kinh doanh và các quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

Việc công bố chi tiết số dư tại từng ngân hàng chủ yếu giúp thị trường có thêm thông tin về quy mô dòng tiền Vingroup đang nắm giữ và các ngân hàng được tập đoàn lựa chọn để gửi tiền.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Vingroup ghi nhận 222.288 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng tương ứng hơn 120.000 tỷ đồng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng , tăng khoảng 4,5 lần so với cùng kỳ.

Năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng . Với kết quả sau nửa đầu năm, tập đoàn đã thực hiện khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.