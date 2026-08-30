Vingroup lãi hơn 12.500 tỷ đồng từ thương vụ VinFast

Trong 6 tháng đầu năm, Vingroup ghi nhận 25.285 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp gần 4 lần cùng kỳ, trong đó riêng thương vụ chuyển nhượng VFTP mang về 12.542 tỷ đồng lãi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, CTCP Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) ghi nhận 34.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 3 lần so với mức 11.159 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và cũng là khoản lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, phần lớn mức tăng lợi nhuận đến từ doanh thu tài chính thay vì chỉ đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong 6 tháng đầu năm, khoản mục này đạt 25.285 tỷ đồng , gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Một nửa lợi nhuận đến từ chuyển nhượng công ty con

Bóc tách doanh thu tài chính cho thấy lãi từ chuyển nhượng công ty con và thanh lý các khoản đầu tư của tập đoàn đã đạt 17.409 tỷ đồng trong giai đoạn vừa qua, cao gấp 8 lần cùng kỳ.

Trong đó, khoản lãi từ việc tái cấu trúc mảng sản xuất VinFast được xem là thương vụ đáng chú ý nhất.

Cụ thể, trong tháng 6, một phần tài sản thuần của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) được tách ra để thành lập CTCP VinFast Việt Nam. Công ty mới này sở hữu một số hoạt động kinh doanh cốt lõi của VinFast như thiết kế, phát triển ý tưởng sản phẩm, xây dựng thông số kỹ thuật và tính năng xe điện, phát triển thương hiệu, hoạt động thương mại và bán hàng.

Sau đó, Vingroup chuyển nhượng 99,9% cổ phần phổ thông tại VFTP. Tổng giá phí chuyển nhượng là 13.310 tỷ đồng , qua đó tập đoàn ghi nhận khoản lãi 12.542 tỷ đồng .

Cũng trong tháng 6, VinFast Việt Nam ký hợp đồng và chỉ định VFTP làm nhà sản xuất, cung cấp một số mẫu ôtô điện và xe máy điện do VinFast Việt Nam thiết kế và/hoặc sở hữu.

Sau chuỗi giao dịch tái cấu trúc này, Vingroup không còn quyền kiểm soát đối với VFTP và các công ty con của doanh nghiệp này.

Toàn bộ phần vốn tại VFTP được chuyển nhượng cho một nhóm nhà đầu tư do CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai dẫn dắt. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng tham gia nhóm nhà đầu tư này với tư cách nhà đầu tư thiểu số.

Kết quả kinh doanh các năm gần đây của Vingroup

Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 100K 200K 300K 400K 2021 2022 2023 2024 2025 6T2026 2021 Doanh thu thuần 125.688 2022 Doanh thu thuần 101.794 2023 Doanh thu thuần 161.428 2024 Doanh thu thuần 189.068 2025 Doanh thu thuần 331.838 6T/2026 Doanh thu thuần 221.920 2021 Lợi nhuận trước t… 3.146 2022 Lợi nhuận trước t… 12.756 2023 Lợi nhuận trước t… 13.769 2024 Lợi nhuận trước t… 16.739 2025 Lợi nhuận trước t… 26.437 6T/2026 Lợi nhuận trước t… 34.400 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn BCTC DN.

VFTP là doanh nghiệp nắm giữ hoạt động sản xuất của VinFast tại Việt Nam, bao gồm 2 nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh. Ngoài hoạt động sản xuất trong nước, doanh nghiệp này còn sở hữu cổ phần tại VinEG Green Energy Solutions và một số thỏa thuận hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Đáng chú ý, VFTP cũng là pháp nhân chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các khoản nợ tài chính của VinFast. Theo số liệu tại ngày 31/3, tổng dư nợ tài chính này vào khoảng 182.000 tỷ đồng .

Bên cạnh thương vụ VFTP, Vingroup còn ghi nhận gần 1.300 tỷ đồng tiền lãi từ việc chuyển nhượng 86,67% vốn tại CTCP Phát triển công nghệ VinTech, một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ.

Khoảng 3.572 tỷ đồng còn lại trong khoản lãi từ chuyển nhượng công ty con và thanh lý đầu tư đến từ các giao dịch tài chính khác. Báo cáo tài chính không nêu cụ thể danh tính các khoản đầu tư này.

Như vậy, riêng thương vụ chuyển nhượng VFTP đã đóng góp 72% vào phần lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng công ty con và thanh lý đầu tư mà Vingroup ghi nhận trong nửa đầu năm.

Bất động sản vẫn là nguồn thu lớn nhất

Ở hoạt động kinh doanh cốt lõi, Vingroup ghi nhận 221.920 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Bất động sản tiếp tục là nguồn thu lớn nhất, đóng góp 127.186 tỷ đồng , tương đương khoảng 57% tổng doanh thu. Kết quả này đến từ hoạt động bàn giao và hợp tác trong các giao dịch bán lô lớn tại các dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Saigon Park.

Đứng thứ hai là mảng sản xuất với 61.179 tỷ đồng doanh thu, gần gấp đôi cùng kỳ. VinFast tiếp tục là động lực chính của mảng này.

Trong 6 tháng đầu năm, VinFast bàn giao tổng cộng 128.662 ôtô điện trên toàn cầu, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Hãng hiện vận hành 474 showroom trên thế giới, tập trung chủ yếu tại các thị trường châu Á.

Ở mảng xe máy điện, VinFast bàn giao khoảng 429.175 xe, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.