Giá vàng cuối năm sẽ ra sao?

Các ngân hàng lớn trên thế giới đồng loạt dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng từ cuối năm nay cho đến năm sau, vốn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố liên quan đến kinh tế và chính trị.

Bộ phận nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu Ngân hàng UOB (Singapore) mới đây đã công bố báo cáo về triển vọng kinh tế Mỹ và dự báo về xu hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước kỳ họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) sắp tới, trong đó có nội dung liên quan đến triển vọng về giá vàng.

Giá vàng có thể vượt 5.000 USD /ounce đầu năm sau

Liên quan đến diễn biến giá vàng, các chuyên gia UOB nhận định trong giai đoạn tháng 6 và tháng 7, giá vàng thế giới gặp khó khăn trong việc duy trì ổn định quanh ngưỡng 4.000 USD /ounce, thậm chí nhiều lần giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng này.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, giá vàng đã bứt phá mạnh lên mức 4.600 USD /ounce sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố kế hoạch mở rộng chương trình mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ. Dù vậy, khi bước sang đầu tháng 9, giá vàng đã điều chỉnh giảm xuống dưới ngưỡng 4.400 USD /ounce trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại.

Theo tổ chức tài chính này, có 2 yếu tố bất lợi chính khiến giá vàng điều chỉnh mạnh từ mức đỉnh 5.500 USD /ounce thiết lập vào tháng 1 đến nay.

Yếu tố đầu tiên nằm ở sự "xì hơi" của làn sóng đầu cơ theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội từ nhà đầu tư cá nhân. Giới chức Trung Quốc đã mạnh tay siết chặt và chấm dứt nhiều hình thức đầu cơ trực tuyến quá mức, qua đó làm suy giảm một nguồn cầu quan trọng đối với vàng. Tiếp theo là căng thẳng bùng phát ở Trung Đông, khiến nhiều ngân hàng trung ương tạm thời chuyển trọng tâm từ tích lũy vàng sang cung cấp thanh khoản khẩn cấp nhằm ứng phó với những gián đoạn trong nguồn cung năng lượng.

Thời gian tới, nếu tình hình Trung Đông không trải qua một đợt leo thang nghiêm trọng mới, các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi và khu vực châu Á, nhiều khả năng sẽ nối lại chiến lược gia tăng tỷ trọng nắm giữ vàng.

Trên thực tế, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã đẩy mạnh mua vàng trong quý II/2026 khi giá giảm về vùng 4.000 USD /ounce. Đồng thời, những quan ngại ngày càng lớn liên quan đến triển vọng tài khóa của Mỹ cũng có thể trở thành một yếu tố hỗ trợ tích cực đối với giá vàng trong dài hạn.

Trong ngắn hạn, UOB nhấn mạnh yếu tố gây ra bất lợi trực tiếp nhất đối với giá vàng vẫn là triển vọng lãi suất tại Mỹ trong bối cảnh định hướng chính sách tiền tệ của Fed ngày càng thiếu rõ ràng. Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng có thể hạn chế bất kỳ nhịp phục hồi đáng kể nào của giá vàng. Ngoài ra, cuộc họp FOMC trong tháng 9 vẫn là một yếu tố gây sức ép lên thị trường vàng.

Nhìn chung, ngân hàng vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng và cho rằng thị trường nhiều khả năng đã hình thành vùng đáy tạm thời quanh ngưỡng 4.000 USD /ounce.

"Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt 4.500 USD /ounce trong quý IV/2026, 4.800 USD /ounce trong quý I/2027, 5.100 USD /ounce trong quý II/2027 và 5.400 USD /ounce trong quý III/2027", báo cáo nêu.

Nhu cầu mua vàng lớn từ các ngân hàng trung ương

Không riêng UOB, Bộ phận nghiên cứu của Goldman Sachs cũng mới dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đà tăng trong nửa cuối năm 2026, dù việc các nhà đầu tư ngày càng sử dụng một số công cụ phái sinh liên quan đến vàng có thể khiến giá kim loại quý này biến động mạnh hơn.

Theo các chuyên gia, giá vàng có thể tăng lên mức 4.900 USD /ounce vào cuối năm nay. Trước đó, kim loại quý đã tăng 15% từ mức đáy giữa tháng 7 lên khoảng 4.600 USD /ounce vào ngày 25/8.

Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương là một yếu tố mang tính cơ cấu quan trọng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý. Ảnh: Reuters.

Theo bà Lina Thomas, chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao tại Goldman Sachs Research, và ông Daan Struyven, đồng Trưởng bộ phận Nghiên cứu hàng hóa toàn cầu, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương là một yếu tố mang tính cơ cấu quan trọng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý.

Hai chuyên gia nhận định xu hướng các ngân hàng trung ương tích lũy vàng ở mức cao sẽ kéo dài trong nhiều năm, khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ nhằm phòng ngừa rủi ro địa chính trị và tài chính, phù hợp với những kết quả khảo sát gần đây.

Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã gia tăng kể từ năm 2022, khi các nước G7 phản ứng với cuộc xung đột tại Ukraine bằng cách phong tỏa tài sản của ngân hàng trung ương Nga tại châu Âu.

Goldman Sachs đồng thời dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 50 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026, tăng mạnh so với mức trung bình 17 tấn/tháng trước năm 2022.

Kỳ vọng về lãi suất cũng là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng tăng trong thời gian gần đây. Nhu cầu từ một bộ phận nhà đầu tư đang bắt đầu phục hồi sau nửa đầu năm trầm lắng, khi thị trường giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong năm 2026. Trong lịch sử, vàng thường gặp khó khăn khi lãi suất tăng, bởi lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lợi như trái phiếu.

"Chúng tôi kỳ vọng lực cản từ chính sách của Fed sẽ tiếp tục giảm bớt, khi các chuyên gia kinh tế của chúng tôi dự báo xu hướng lạm phát thấp hơn sẽ khiến Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay", bà Thomas và ông Struyven viết.

Các chuyên gia cũng chỉ ra một loạt yếu tố trong trung hạn có thể khiến giá vàng vượt dự báo của Goldman Sachs trong năm 2026. Tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư tư nhân vẫn ở mức thấp, trong khi những diễn biến địa chính trị gần đây, bao gồm tình hình Iran và các căng thẳng rộng hơn, có thể thúc đẩy hoạt động đa dạng hóa vượt ra ngoài nhóm ngân hàng trung ương, sang cả các nhà đầu tư tư nhân.

Bên cạnh đó, giới đầu tư toàn cầu cũng gia tăng lo ngại về tính bền vững tài khóa của các nền kinh tế phương Tây.

Vàng có đang biến động mạnh hơn?

Nhu cầu đối với quyền chọn mua vàng đang gia tăng khi các nhà đầu tư sử dụng những công cụ này để phòng ngừa danh mục trước những thay đổi quy mô lớn trong chính sách của chính phủ. Theo bà Thomas và ông Struyven, điều này có khả năng khuếch đại biến động giá vàng theo cả 2 chiều.

Khi giá vàng tăng, giá tiến gần đến các mức giá thực hiện quan trọng của một số hợp đồng quyền chọn mua. Điều này buộc các nhà tạo lập thị trường đã bán các quyền chọn này phải mua vàng để phòng hộ vị thế bán, qua đó tạo thêm động lực và đẩy nhanh đà tăng của giá vàng.

Ngược lại, khi giá vàng giảm, các nhà tạo lập thị trường có thể đảo ngược các vị thế phòng hộ bằng cách bán lượng vàng đang nắm giữ, từ đó khiến giá vàng giảm sâu hơn.

Đáng chú ý, 2 vị chuyên gia cho rằng dự báo của Goldman Sachs về việc giá vàng đạt 4.900 USD /ounce vào cuối năm 2026 chưa tính đến tác động từ nhu cầu gia tăng đối với các công cụ phái sinh vàng nhằm phòng hộ rủi ro. Điều này có thể làm tăng khả năng giá vàng vượt mốc dự báo, nhưng đồng thời cũng cho thấy đà tăng của vàng có thể đi kèm với "biến động mạnh hơn theo cả 2 chiều".