Quy tắc 5 giờ mà Bill Gates, Elon Musk đều tuân theo

Thay vì dành toàn bộ thời gian rảnh để nghỉ ngơi, Bill Gates và Elon Musk duy trì nguyên tắc đơn giản: dành khoảng 5 giờ mỗi tuần cho việc đọc, học hỏi và rèn luyện kỹ năng mới.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, không ít người có xu hướng dành thời gian còn lại để giải trí, xem phim hoặc đơn giản là nghỉ ngơi. Những khoảng nghỉ như vậy là cần thiết, nhưng với một số người thành công, thời gian rảnh còn là cơ hội để tiếp tục học hỏi.

86% triệu phú USD tự thân đọc sách

Theo CNBC, trong nghiên cứu kéo dài 5 năm với hơn 200 triệu phú USD tự thân, diễn giả - tác giả Thomas Corley (Mỹ) nhận thấy đọc sách là một thói quen phổ biến trong nhóm này. Theo Corley, 86% triệu phú tự thân được khảo sát cho biết họ đọc sách không chỉ để giải trí, trong khi 63% nghe sách nói trên đường đi làm.

Tác giả, chuyên gia tài chính Choncé Maddox (Mỹ) cho biết trên Business Insider rằng những người thành công là những người đọc sách. Một triệu phú đọc trung bình ít nhất 2 cuốn sách mỗi tháng.

Tuy nhiên, việc dành thời gian đọc sách không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt với những người có lịch làm việc dày đặc. Thế nhưng, khi còn là "ông chủ" Nhà Trắng, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn có thể đọc sách và thừa nhận rằng có những tác phẩm giúp ông hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống.

Cựu Tổng thống Obama không phải là nhà lãnh đạo duy nhất tuyên bố thành công của mình nhờ đọc sách. Các tỷ phú Mỹ và Trung Quốc như Bill Gates, Warren Buffett, Oprah Winfrey, Elon Musk, Mark Cuban, Jack Ma… đều là những người ham đọc.

Gates từng chia sẻ với The New York Times rằng đọc sách là một trong những cách ông học hỏi và ông đã duy trì thói quen này từ khi còn nhỏ.

Vậy làm thế nào để có thời gian đọc sách hàng ngày? Đây chính là khoảng trống mà “quy tắc 5 giờ” hướng tới.

Quy tắc 5 giờ

Quy tắc 5 giờ được đặt ra bởi ông Michael Simmons - người đồng sáng lập Empact (một tổ chức ở Mỹ tập trung hỗ trợ doanh nhân trẻ). Simmons cho biết đã học hỏi phương pháp này từ nhà lập quốc Mỹ Ben Franklin.

Khái niệm Quy tắc 5 giờ cực kỳ đơn giản. Bất kể những người thành công bận rộn đến đâu đều dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày - và 5 giờ mỗi tuần - để phát triển kiến thức và kỹ năng.

Ngày nay, mỗi người có thể áp dụng linh hoạt hơn. Một giờ học không nhất thiết phải diễn ra liên tục. Đọc sách trong 30 phút buổi sáng, nghe sách nói khi di chuyển hoặc dành thời gian buổi tối để nghiên cứu một chủ đề mới đều có thể trở thành một phần của quy tắc này.

Điều quan trọng là khoảng thời gian đó được dành cho việc học có chủ đích, thay vì tiếp nhận thông tin một cách thụ động.

Bill Gates là một trong những người nổi tiếng với thói quen đọc sách. Ông từng chia sẻ rằng đọc nhiều giúp xây dựng một “khung” kiến thức rộng, từ đó dễ dàng nhận ra mối liên hệ giữa những vấn đề tưởng như không liên quan.

Mỗi năm, nhà sáng lập Microsoft đọc khoảng 50 cuốn sách. Với ông, đọc không chỉ nhằm tích lũy thông tin mà còn giúp hình thành cách nhìn rộng hơn về các vấn đề.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett thậm chí dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc. Nhà đầu tư này từng cho biết ông dành khoảng 5-6 giờ mỗi ngày để đọc và khuyến nghị mọi người duy trì thói quen đọc hàng trăm trang sách mỗi ngày.

Theo Buffett, kiến thức tích lũy theo thời gian giống như lãi kép. Mỗi cuốn sách hay bài viết có thể chỉ mang lại một lượng kiến thức nhỏ, nhưng khi được tích lũy liên tục, chúng tạo thành nền tảng để đưa ra những quyết định tốt hơn.

Theo Buffett, kiến thức tích lũy theo thời gian giống như lãi kép. Ảnh: Reuters.

Đọc thôi chưa đủ

Một điểm quan trọng của Quy tắc 5 giờ là việc học không dừng lại ở đọc sách. Sau khi tiếp nhận thông tin, người học cần có thời gian để suy ngẫm, đặt câu hỏi và xem xét cách áp dụng kiến thức vào thực tế.

Việc viết ra suy nghĩ là một cách phổ biến để thực hiện bước này. Nhiều doanh nhân, nhà sáng tạo và lãnh đạo duy trì nhật ký để ghi lại những gì đã học, những quyết định đã đưa ra hoặc những sai lầm cần tránh lặp lại.

Những người như Sara Blakely, nhà sáng lập Spanx, hay Richard Branson, nhà sáng lập Virgin Group, từng chia sẻ về việc sử dụng việc viết và suy ngẫm như một công cụ để xử lý ý tưởng. Emma Watson cũng từng nói về việc viết nhật ký như một cách giải tỏa và sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.

Điểm chung của những phương pháp này là tạo ra một khoảng dừng giữa việc tiếp nhận thông tin và hành động. Thay vì liên tục chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác, người học có cơ hội nhìn lại điều mình đã làm và rút ra bài học.

Đọc và suy ngẫm mới chỉ là hai phần của quy tắc 5 giờ. Phần còn lại là thử nghiệm. Một ý tưởng chỉ thực sự có giá trị khi được kiểm chứng trong thực tế. Sau khi đọc về một phương pháp quản lý, một kỹ năng lãnh đạo hay cách giải quyết một vấn đề, người học có thể thử áp dụng vào công việc của mình và quan sát kết quả. Nếu hiệu quả, phương pháp đó có thể được duy trì. Nếu không, thất bại trở thành dữ liệu để điều chỉnh cách tiếp cận.

Cách làm này biến việc học từ một hoạt động thụ động thành một vòng lặp liên tục: học - suy ngẫm - thử nghiệm - rút kinh nghiệm - tiếp tục học. Đây cũng là lý do quy tắc 5 giờ không đơn thuần là lời khuyên đọc sách một giờ mỗi ngày. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một khoảng thời gian cố định để mỗi người liên tục cập nhật kiến thức và cải thiện cách làm việc.