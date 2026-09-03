4 đầu sách lãnh đạo doanh nghiệp nên đọc

Những đầu sách dưới đây được giới chuyên gia đánh giá có thể giúp các doanh nhân củng cố nội lực, bảo vệ đội ngũ và xoay chuyển thế cục trong giai đoạn khủng hoảng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ mang đến áp lực chưa từng có. Entrepreneur trích dẫn báo cáo mới nhất của Gallagher - một trong những tập đoàn tư vấn quản trị rủi ro, môi giới bảo hiểm và tư vấn phúc lợi nhân sự lớn nhất thế giới - chỉ ra 11% lãnh đạo xem AI là rủi ro tiềm ẩn.

Tỷ lệ này đã tăng gấp đôi so với khảo sát của năm ngoái do tâm lý lo ngại về bảo mật, sai lệch dữ liệu và trách nhiệm pháp lý. Dù vậy, 64% doanh nghiệp đã ứng dụng AI vào trong hệ sinh thái của doanh nghiệp và 82% coi đây là lợi thế cạnh tranh.

Đứng trước rủi ro và cơ hội trong thời kỳ công nghệ làm thay đổi thị trường như “vũ bão”, doanh nhân không chỉ cần chiến lược mới mà còn cần điểm tựa tinh thần. 4 cuốn sách dưới đây có thể trả lời cho câu hỏi: Nhà sáng lập nên tìm kiếm điều gì trên trang sách khi có biến động thị trường?

1. I Hope So - Dr. Robyne Hanley Dafoe

Nghiên cứu từ Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) chỉ ra rằng tinh thần lạc quan giúp con người dễ tìm thấy ý nghĩa sống, yếu tố then chốt để vượt qua nghịch cảnh.

Dựa trên nền tảng khoa học và các câu chuyện lịch sử, Tiến sĩ Robyne Hanley-Dafoe khẳng định hy vọng là động lực cốt lõi giúp con người kiên cường hơn.

Cuốn sách I Hope So cung cấp bộ công cụ thực tế giúp các nhà lãnh đạo củng cố sức mạnh nội tại, trở thành "kim chỉ nam" tinh thần song hành cùng các chiến lược quản trị truyền thống.

2. A Call for Service - Gary Benoit

Theo nghiên cứu từ công ty công nghệ nhân sự Businessolver (Mỹ), gần 90% doanh nhân phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần như lo âu (50%), căng thẳng (46%) hay cô đơn (27%).

Không chỉ lãnh đạo, sức khỏe tinh thần của nhân viên cũng gắn liền với cấp trên, khi Hiệp hội Quản trị Nhân sự (SHRM) ghi nhận tới 69% người lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sếp của mình.

Trong A Call for Service, Gary Benoit đưa ra lộ trình xây dựng tinh thần đoàn kết và khả năng phục hồi cho đội ngũ. Ông nhấn mạnh thông điệp nhân viên khỏe mạnh sẽ tạo nên doanh nghiệp hiệu quả. Tác phẩm cung cấp các chiến lược giúp nhà lãnh đạo tự hoàn thiện, vượt qua căng thẳng để dẫn dắt tập thể bền vững.

Bìa sách I Hope So và A Call for Service. Ảnh: Amazon.

3. Change Fluency - Jay Kiew

Là chiến lược gia từng thúc đẩy hơn 2 tỷ USD tái cấu trúc doanh nghiệp, Jay Kiew coi thay đổi không phải là một quy trình, mà là một "ngôn ngữ" nhà lãnh đạo bắt buộc phải thành thạo.

Cuốn sách Change Fluency lồng ghép câu chuyện ngụ ngôn về một công ty công nghệ đối mặt với nguy cơ phá sản cùng 9 nguyên tắc cốt lõi để vượt qua biến động.

Ngoài ra cũng giúp người đọc phân biệt rõ ranh giới giữa việc "gượng ép tồn tại" và việc "dùng khủng hoảng làm bàn đạp tăng trưởng". Sách đi kèm bộ bài tập thực hành và trợ lý AI huấn luyện trực tiếp.

4. Thriving in the Storm - Bill Murphy

Hơn 50% doanh nghiệp nhỏ đóng cửa trước mốc 10 năm, và khủng hoảng cá nhân của nhà sáng lập là một trong những nguyên nhân chính. Bill Murphy cho rằng khi biến cố xảy ra, lãnh đạo có 3 lựa chọn: bỏ cuộc, sống dở chết dở, hoặc bứt phá.

Kế thừa lý thuyết từ Grant Cardone và Tony Robbins, Murphy giới thiệu gần 20 bài tập rèn luyện tâm trí.

Cuốn Thriving in the Storm hướng dẫn phương pháp chuyển hóa cảm xúc tiêu cực (sợ hãi, giận dữ) thành năng lượng tích cực (nhiệt huyết, tự tin) để chèo lái doanh nghiệp qua khủng hoảng. Trong một thị trường biến động, năng lực thích ứng chính là thước đo tầm vóc của nhà lãnh đạo.