Bill Gates ghi nhớ hàng trăm cuốn sách đã đọc bằng cách nào?

Bill Gates đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm. Ông xử lý khối lượng thông tin khổng lồ đó như thế nào?

Bill Gates đọc 50 đầu sách/năm. Ảnh: Medium.

Bill Gates được xem là một trong những người có nền tảng kiến thức rộng và khả năng kết nối thông tin đáng nể. Một phần quan trọng trong vốn hiểu biết đó đến từ thói quen đọc sách được ông duy trì trong nhiều năm. Gates đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm, từ lịch sử, khoa học đến kinh tế, chính trị và các vấn đề xã hội.

Không chỉ đọc, ông còn thường xuyên chia sẻ những cuốn sách tâm đắc trên blog Gates Notes, qua đó giới thiệu các tác phẩm mà ông cho rằng có thể giúp mở rộng góc nhìn và hiểu biết về thế giới sâu sắc hơn.

Mỗi năm, Gates cũng công bố danh sách những cuốn sách yêu thích, trở thành nguồn tham khảo quen thuộc với những người muốn tìm kiếm các tác phẩm có giá trị về tri thức và tư duy.

Điều đáng chú ý là với Gates, đọc sách không đơn thuần là tích lũy thêm thông tin. Ông đặc biệt quan tâm đến cách ghi nhớ, hệ thống hóa và kết nối những điều mới đọc với vốn kiến thức sẵn có.

Bill Gates từng chia sẻ với Quartz về cách ông đọc và xử lý thông tin từ sách. Dưới đây là những điểm chính trong phương pháp đọc và ghi nhớ của ông.

Ghi chú

Bill Gates cho rằng việc đọc sách không đơn thuần là tiếp nhận thông tin mà đòi hỏi người đọc phải thực sự tập trung và chủ động xử lý những gì mình đọc. Đặc biệt với sách phi hư cấu, ông thường ghi chú trong quá trình đọc.

Theo Gates, cách làm này giúp ông kiểm tra xem những kiến thức mới có thể kết nối với những điều mình đã biết hay không, đồng thời buộc bản thân suy nghĩ kỹ hơn về nội dung của cuốn sách thay vì chỉ đọc và ghi nhớ một cách thụ động.

Đặt kiến thức mới vào một hệ thống logic

Bên cạnh ghi chú, Gates cũng tìm cách đặt kiến thức mới vào một hệ thống logic. Ông cho rằng một khung kiến thức đủ rộng sẽ tạo ra “vị trí” để tiếp nhận và liên kết những thông tin mới.

Chẳng hạn, nếu muốn tìm hiểu về khoa học, ông không chỉ đọc về những thành tựu đã được biết đến mà còn quan tâm đến lịch sử của các nhà khoa học, những giai đoạn họ gặp khó khăn, những vấn đề từng khiến họ bối rối và các công cụ hay phát hiện giúp họ tạo ra bước tiến.

Từ đó, kiến thức được kết nối thành một dòng thời gian, một bản đồ hoặc các nhánh khác nhau của khoa học, giúp ông hình dung rõ hơn điều gì đã được biết và những vấn đề nào còn bỏ ngỏ.

Dành riêng thời gian cho việc đọc sách

Gates cũng chủ động dành thời gian riêng cho việc đọc. Bộ phim tài liệu Inside Bill's Brain trên Netflix từng đề cập đến những “tuần lễ suy ngẫm” - khi ông tạm tách mình khỏi công việc và các kết nối bên ngoài, mang theo một túi đầy sách để tập trung đọc.

Trong những khoảng thời gian này, ông ưu tiên cho việc đọc, ghi chú và kết nối các ý tưởng với nhau. Đây là giai đoạn Gates đọc chuyên sâu, bên cạnh khoảng một giờ mà ông duy trì mỗi ngày để đọc sách.