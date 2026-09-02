Thói quen đọc sách của bạn khác Elon Musk, Mark Zuckerberg thế nào?

Những người đọc từ 7 cuốn sách trở lên mỗi năm có khả năng thành triệu phú cao hơn nhóm không đọc hoặc chỉ 1-3 cuốn. Thói quen đọc cũng khác nhau giữa người giàu và thu nhập thấp.

Nhà văn tự do Carolyn Sun chia sẻ với Entrepreneur rằng đọc sách thường xuyên là một trong những thói quen phổ biến thường được nhắc đến khi nói về những người thành công.

Elon Musk, Mark Zuckerberg hay Warren Buffett đều từng chia sẻ về vai trò của việc đọc trong quá trình học hỏi và ra quyết định.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra đọc sách có mối tương quan với yếu tố tạo nên thành công. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa đọc nhiều sách sẽ trực tiếp khiến một người trở nên giàu có.

Trong cuốn Me We Do Be: The Four Cornerstones of Success (Tạm dịch: 4 nền tảng của sự thành công), nhà kinh tế xã hội học Randall Bell, người đã dành 25 năm nghiên cứu những đặc điểm chung của người thành đạt, cho rằng thói quen đọc sách có mối liên hệ đáng kể với trình độ học vấn và thu nhập cao hơn, cũng như mức độ hạnh phúc nói chung.

Một kết quả được Bell dẫn lại cho thấy những người đọc từ 7 cuốn sách trở lên mỗi năm có khả năng trở thành triệu phú cao hơn 122% so với nhóm không đọc sách hoặc chỉ đọc 1-3 cuốn mỗi năm.

Một nghiên cứu khác của Thomas Corley, tác giả cuốn Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals (Tựa Việt: Thói quen thành công của những triệu phú tự thân), cũng chỉ ra sự khác biệt trong thói quen đọc giữa nhóm người giàu và những người có thu nhập thấp hơn.

Theo đó, đọc sách đối với nhiều người thành đạt không đơn thuần là hoạt động giải trí mà còn là một phương thức để tiếp nhận kiến thức và phát triển bản thân. Họ thường dành thời gian đọc các chủ đề như kinh doanh, tài chính, lịch sử, khoa học, tâm lý, kỹ năng lãnh đạo hoặc tiểu sử của những nhân vật thành công. Việc đọc vì thế trở thành một phần của quá trình tích lũy kiến thức, mở rộng góc nhìn và hình thành cách tư duy.

Elon Musk từng cho biết ông dành nhiều thời gian đọc sách từ khi còn nhỏ và từng nói rằng mình học cách xây dựng tên lửa phần lớn thông qua việc đọc. Mark Zuckerberg cũng từng đặt mục tiêu đọc một cuốn sách mỗi hai tuần và khuyến khích mọi người đọc để tiếp cận những góc nhìn mới.

Trong khi đó, Warren Buffett nổi tiếng với lượng thời gian dành cho việc đọc. Nhà đầu tư này từng chia sẻ rằng ông đọc hàng trăm trang mỗi ngày và coi việc đọc là nền tảng quan trọng cho quá trình đưa ra quyết định đầu tư.

Tuy nhiên, không thể kết luận rằng việc đọc 7 cuốn sách mỗi năm sẽ trực tiếp làm tăng khả năng trở thành triệu phú. Giá trị lớn hơn của việc đọc nằm ở tác động tích lũy.

Với những người như Musk, Zuckerberg hay Buffett, đọc sách không chỉ là một thói quen cá nhân mà còn là một công cụ học tập. Sự khác biệt không nằm ở việc họ đọc nhiều hơn mọi người, mà ở cách họ biến những gì đọc được thành kiến thức phục vụ công việc, đầu tư và cuộc sống.