Cuốn sách được các CEO Mỹ đánh giá cao nhất

Trong khảo sát của Fortune, Chip War là cuốn sách được nhiều CEO Mỹ lựa chọn nhất. Danh sách còn có tiểu thuyết, sách lịch sử, quản trị và Kinh Thánh.

Cuốn sách “Chip War - Cuộc chiến vi mạch” của tác giả Chris Miller. Ảnh: Hạ Yến.

Fortune đã thực hiện bài khảo sát với 41 CEO thuộc các doanh nghiệp trong nhóm Fortune 500 - bảng xếp hạng thường niên gồm 500 doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ xét theo doanh thu - về cuốn sách hay nhất họ đọc trong năm qua.

Kết quả, cuốn Chip War (tựa Việt: Cuộc chiến vi mạch) của nhà sử học Chris Miller là cuốn sách đứng đầu với 4 lượt lựa chọn. Cuốn sách kể về cuộc cạnh tranh toàn cầu để kiểm soát ngành bán dẫn, từ vai trò của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Đây được xem là lựa chọn dễ lý giải trong bối cảnh ngành công nghệ và bán dẫn đang ngày càng gắn với cạnh tranh kinh tế, địa chính trị và an ninh quốc gia.

Fortune đánh giá Chip War giống như một phiên bản hiện đại của The Prize, cuốn sách kinh điển về lịch sử dầu mỏ của Daniel Yergin.

Ngoài cuốn sách về ngành bán dẫn này, 3 tác phẩm khác cùng nhận được 2 lượt lựa chọn từ các CEO Mỹ là CEO Excellence, Power Failure và Kinh Thánh.

Trong đó, CEO Excellence được viết bởi 3 chuyên gia của McKinsey, dựa trên kinh nghiệm của nhiều CEO đương nhiệm như Satya Nadella của Microsoft; Jamie Dimon của JPMorgan; Francesco Starace của Enel; và Lynn Good của Duke Energy.

Cuốn sách tập trung vào những vấn đề mà một CEO phải giải quyết, từ xây dựng sự đồng thuận trong đội ngũ, quản lý các bên liên quan đến việc cân bằng giữa kết quả trước mắt và mục tiêu dài hạn.

Một trong những nội dung được Fortune đánh giá cao là quan điểm về công việc của CEO: Đây là vị trí phải xử lý cùng lúc nhiều mâu thuẫn. Lãnh đạo doanh nghiệp phải đạt kết quả ngắn hạn nhưng vẫn đầu tư cho tương lai, quyết định nhanh nhưng không bỏ qua dữ liệu, duy trì những gì đang có nhưng vẫn phải tạo ra thay đổi.

Trong khi đó, cuốn Power Failure của William D. Cohan lại đi theo hướng khác, kể về sự nghiệp của Jack Welch, cựu CEO General Electric, từng được xem là một trong những nhà quản trị xuất sắc nhất thế hệ của mình.

Kinh Thánh là một trong những lựa chọn đáng chú ý từ các CEO Mỹ. Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh xuất hiện trong các cuộc khảo sát của Fortune, theo tác giả Alan Murray.

Thực tế, các lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ tìm đến sách quản trị hoặc những tác phẩm có liên quan trực tiếp đến công việc. Danh sách còn có Les Misérables của Victor Hugo, tiểu thuyết kinh điển về xã hội Pháp thế kỷ XIX.