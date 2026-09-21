Masan bán mì tôm, nước mắm thu hàng chục nghìn tỷ

Masan Group ghi nhận 77.023 tỷ đồng doanh thu và 8.518 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số sau 8 tháng, lần lượt tăng 52% và hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa cập nhật kết quả kinh doanh lũy kế 8 tháng đầu năm 2026 với doanh thu thuần đạt 77.023 tỷ đồng , tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.518 tỷ đồng , tăng khoảng 2,2 lần so với cùng kỳ. Theo Masan, kết quả này trên đà vượt kịch bản cao của kế hoạch năm 2026 sau điều chỉnh.

Kết quả trên cũng tạo cơ sở để doanh nghiệp đề xuất nâng mục tiêu kinh doanh năm nay. Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, Masan đặt mục tiêu doanh thu từ 93.500 tỷ đến 98.000 tỷ đồng . Sau kết quả tích cực trong nửa đầu năm, tập đoàn đề xuất nâng mục tiêu lên 98.000- 105.000 tỷ đồng , tương ứng tăng 5-7% so với kế hoạch ban đầu.

Với 77.023 tỷ đồng doanh thu sau 8 tháng, Masan đã thực hiện khoảng 73-79% mục tiêu doanh thu theo kế hoạch mới.

WinCommerce mở gần 800 cửa hàng

Trong khối kinh doanh tiêu dùng, Masan Consumer (HoSE: MCH) ghi nhận 21.536 tỷ đồng doanh thu thuần sau 8 tháng, tăng 15% so với cùng kỳ và bám sát tiến độ kế hoạch.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ các thương hiệu chủ lực. Ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 21%, trong đó thương hiệu Omachi và Chinsu đóng góp khoảng 40% mức tăng trưởng của MCH.

Ở nhóm sản phẩm khác, sản phẩm Nam Ngư tăng 22%, trong khi ngành hàng đồ uống đóng chai quay trở lại tăng trưởng với mức tăng gần 10%. Theo Masan, 2 nhóm này đóng góp khoảng 35% mức tăng trưởng của MCH.

Đáng chú ý, ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình tăng gần 26%, trở thành nhóm tăng trưởng nhanh nhất của MCH. Hoạt động kinh doanh quốc tế cũng tiếp tục tăng trưởng 19%, đóng góp khoảng 20% mức tăng trưởng chung của doanh nghiệp.

Masan MEATLife ghi nhận 6.954 tỷ đồng doanh thu sau 8 tháng, tăng 16% và vượt kế hoạch đề ra.

Ở mảng bán lẻ, WinCommerce (WCM) đạt doanh thu 31.614 tỷ đồng , tăng gần 27% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu của hệ thống đạt 4.413 tỷ đồng.

Tăng trưởng của WinCommerce đến từ cả hệ thống cửa hàng hiện hữu và hoạt động mở rộng mạng lưới. Trong 8 tháng, doanh nghiệp đã mở mới ròng 796 cửa hàng, trong đó 618 cửa hàng thuộc mô hình minimart tại khu vực nông thôn.

Khu vực nông thôn đang trở thành một trong những động lực mở rộng chính của WinCommerce, đóng góp khoảng 50% doanh thu tăng thêm. Xét theo địa bàn, miền Bắc chiếm khoảng 70% số cửa hàng mở mới, phần còn lại nằm tại miền Trung và miền Nam.

Với chuỗi trà sữa Phúc Long, doanh thu 8 tháng ghi nhận 1.511 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ.

Vonfram tiếp tục kéo doanh thu Masan

Bên cạnh hệ sinh thái tiêu dùng, Masan High-Tech Materials (MSR) tiếp tục là điểm nhấn lớn trong tăng trưởng doanh thu của tập đoàn.

Sau 8 tháng, MSR đạt 21.013 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 5,1 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 5.411 tỷ đồng , gấp 6,3 lần cùng kỳ năm trước.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh giá vonfram duy trì ở mức cao. Theo Fastmarkets, giá vonfram APT được ghi nhận ở mức 301,9 USD /mtu. Masan cho biết sản lượng vonfram và sản lượng bán ra của Masan Tungsten Chemical (MTC) đều tăng trong 8 tháng.

Giá APT thực tế cũng duy trì ở mức cao, phản ánh nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu đối với vonfram vẫn được duy trì.