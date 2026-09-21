TP.HCM vượt Thượng Hải, tăng 81 bậc trong bảng xếp hạng đô thị toàn cầu

TP.HCM đứng thứ 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với năm 2025 và được Oxford Economics đưa vào nhóm đô thị đáng chú ý tại châu Á - Thái Bình Dương.

TP.HCM đứng thứ 205 trong bảng xếp hạng thành phố toàn cầu 2026, tăng 81 bậc so với năm trước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Global Cities Index (Chỉ số thành phố toàn cầu) 2026 do Oxford Economics công bố, TP.HCM đạt 62,6 điểm, xếp thứ 205 trong 1.000 đô thị được đánh giá, tăng 81 bậc so với năm 2025.

Chỉ số đánh giá các thành phố trên 5 nhóm gồm kinh tế, nguồn nhân lực, chất lượng sống, môi trường và quản trị. TP.HCM đạt lần lượt 58 điểm về kinh tế, 65,7 điểm về nguồn nhân lực, 64,4 điểm về chất lượng sống, 61,7 điểm về môi trường và 49,7 điểm về quản trị.

Xét theo từng trụ cột, TP.HCM có sự cải thiện đáng kể về quản trị, nguồn nhân lực và kinh tế so với ấn bản năm 2025. Thứ hạng của thành phố ở 3 nhóm này lần lượt tăng 194, 106 và 69 bậc.

Ở chiều ngược lại, chất lượng sống và môi trường là 2 nhóm có thứ hạng giảm. Chất lượng sống giảm 17 bậc, trong khi môi trường giảm 100 bậc so với năm trước.

Đáng chú ý, với việc tăng 81 bậc so với năm ngoái, hiện TP.HCM đã xếp trên một loạt đô thị lớn trên thế giới như Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu (Trung Quốc); Delhi (Ấn Độ); Porto (Bồ Đào Nha); Bilbao, Malaga (Tây Ban Nha)...

Về thứ hạng trong nước, TP.HCM đứng đầu trong số các đô thị Việt Nam được Oxford Economics đánh giá. Trong khi, Hà Nội đứng thứ 243, Đà Nẵng thứ 375, Cần Thơ thứ 566, Hải Phòng thứ 667, Nam Định thứ 751...

Oxford Economics cũng xếp TP.HCM vào nhóm Cities to Watch tại châu Á - Thái Bình Dương, cùng Kuala Lumpur, Bengaluru, Thâm Quyến và Tashkent. Nhóm này gồm những thành phố được tổ chức nghiên cứu theo dõi về triển vọng tăng trưởng và khả năng cải thiện vị trí trong những năm tới.

Ở nhóm dẫn đầu, New York tiếp tục giữ vị trí số một, sau đó là London và Paris. Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo và Zurich lần lượt đứng từ thứ 4 đến thứ 10. Tokyo là đại diện duy nhất của châu Á trong top 10.

Các đô thị Bắc Mỹ và châu Âu vẫn chiếm ưu thế ở nhóm đầu, với 78/100 vị trí thuộc về hai khu vực này. Tuy nhiên, Oxford Economics ghi nhận sự dịch chuyển ngày càng rõ của hoạt động kinh tế về các đô thị lớn tại châu Á.

Trung Quốc và Ấn Độ được Oxford Economics xác định là những động lực chính của xu hướng này. Shanghai, Beijing và Delhi hiện chưa nằm trong top 100 thành phố của bảng xếp hạng, nhưng được dự báo thuộc nhóm có mức tăng GDP lớn nhất đến năm 2050.

Tại châu Á, ngoài Tokyo ở vị trí thứ 9, Singapore đứng thứ 29. Oxford Economics cũng ghi nhận đà tăng trưởng tại các đô thị như Thâm Quyến, Đài Bắc, Kuala Lumpur và TP.HCM. Riêng TP.HCM nằm trong top 5% của 1.000 đô thị về chỉ tiêu tăng trưởng GDP.