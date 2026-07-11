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Kinh doanh

Ông Nguyễn Đăng Quang lại 'ra vào' danh sách tỷ phú thế giới

  • Thứ bảy, 11/7/2026 10:11 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Đà lao dốc của cổ phiếu MSN khiến tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang có thời điểm tụt xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD trước khi nhanh chóng phục hồi.

Tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang giảm mạnh theo giá cổ phiếu MSN. Ảnh: MSN.

Theo cập nhật từ Forbes, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN), đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 1 tỷ USD trong ngày 10/7, khiến vị doanh nhân tạm thời rời khỏi danh sách các tỷ phú USD thế giới.

Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ đà giảm mạnh của cổ phiếu MSN, vốn là khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong khối tài sản của ông Quang.

Trong phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu MSN chịu áp lực bán mạnh và có thời điểm lùi xuống 68.100 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong nhiều tháng. Về cuối phiên, lực cầu giúp cổ phiếu thu hẹp đà giảm, đóng cửa quanh vùng 68.800 đồng/cổ phiếu, song vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng giá đầu tháng 5.

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, thị giá MSN đã giảm liên tục từ vùng 80.000 đồng/cổ phiếu xuống dưới 69.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mất hơn 14% giá trị. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu kể từ tháng 3 - thời điểm thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trước những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông sau các cuộc tấn công giữa Mỹ - Israel và Iran.

Việc cổ phiếu MSN lao dốc đã kéo giá trị khối tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang giảm đáng kể do phần lớn tài sản của ông được tính toán dựa trên lượng cổ phiếu nắm giữ.

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Cổ phiếu MSN đang neo ở vùng thấp nhất 4 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Theo Forbes, sau khi cổ phiếu MSN hồi phục nhẹ, tài sản của Chủ tịch Masan đã quay trở lại ngưỡng khoảng 1 tỷ USD, giúp ông tái xuất trong danh sách tỷ phú thế giới với vị trí thứ 3.364.

Ông Nguyễn Đăng Quang lần đầu được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD vào năm 2018 với khối tài sản ước tính khoảng 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, do giá trị tài sản phụ thuộc chủ yếu vào biến động cổ phiếu MSN, ông đã nhiều lần ra vào danh sách tỷ phú USD trong những năm gần đây khi thị trường chứng khoán biến động mạnh.

Theo dữ liệu công bố, ông Quang hiện trực tiếp và gián tiếp sở hữu gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương đương khoảng 31,19% vốn điều lệ Masan. Ngoài ra, ông còn nắm giữ gần 19 triệu cổ phiếu TCB của Techcombank.

Hiện trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes còn có 7 doanh nhân Việt Nam khác, gồm ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet; bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Vingroup; ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát; ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank; bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch Vingroup và ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank.

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Minh Khánh

nguyễn đăng quang Vietjet Air Vingroup Nguyễn Thị Phương Thảo Masan Nguyễn Đăng Quang tỷ phú masan cổ phiếu

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

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