MBS lãi gần 600 tỷ sau nửa năm, đang mang 17.000 tỷ đi cho vay

Mở màn mùa báo cáo tài chính quý II của nhóm công ty chứng khoán, MBS báo lãi trước thuế gần 377 tỷ riêng quý II, đồng thời đưa dư nợ cho vay margin lên mức kỷ lục.

MBS ghi nhận dư nợ cho vay ký quỹ lên tới 16.600 tỷ đồng. Ảnh: Phương Lâm.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) ghi nhận doanh thu hoạt động gần 1.196 tỷ đồng trong quý gần nhất, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức doanh thu hàng quý cao nhất từ trước đến nay. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán khi mảng này mang về gần 447 tỷ đồng , tăng 49%.

MBS cho biết thu nhập từ hoạt động cho vay và các khoản phải thu đã tăng gần 157 tỷ đồng , tương ứng hơn 51% so với cùng kỳ, trở thành yếu tố đóng góp lớn nhất vào mức tăng doanh thu trong quý.

Bên cạnh đó, hoạt động tự doanh cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi doanh thu tăng khoảng 151 tỷ đồng , tương đương 84%. Trong khi đó, thu nhập từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng khoảng 65%.

Ở chiều ngược lại, mảng môi giới tiếp tục là điểm trừ trong cơ cấu doanh thu. Doanh thu từ hoạt động này chỉ đạt khoảng 164 tỷ đồng , giảm 15% trong bối cảnh thanh khoản thị trường liên tục suy yếu..

Trong khi đó, doanh thu mảng tư vấn tài chính đạt khoảng 14 tỷ đồng , gấp 14 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu từ dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu.

Nhờ tăng trưởng doanh thu trong khi chi phí được kiểm soát, MBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II đạt gần 377 tỷ đồng , tăng 38%. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 301 tỷ đồng , tăng 36%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty đạt 2.215 tỷ đồng , tăng 52% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 745 tỷ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 592 tỷ đồng , đều tăng hơn 20%.

Năm 2026, MBS đặt mục tiêu 4.675 tỷ đồng doanh thu và 1.850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 48% kế hoạch doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

MBS LÀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TIÊN CÔNG BỐ KQKD QUÝ II/2026 KQKD hàng quý của MBS. Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 339 273 418 385 368 377

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh tài chính của MBS.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt hơn 34.155 tỷ đồng , gần như không thay đổi so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 8.500 tỷ đồng , tạo nền tảng thanh khoản cho hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của nhà môi giới chứng khoán này đã đạt 16.828 tỷ đồng , tăng ròng 1.300 tỷ so với cuối quý I.

Riêng dư nợ margin đạt 16.670 tỷ đồng , tăng hơn 2.100 tỷ chỉ sau 3 tháng, đồng thời thiết lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của MBS. Diễn biến này phản ánh nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp thị trường chứng khoán liên tục biến động trong quý II.

Ở danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), MBS đang nắm giữ lượng tài sản có giá trị thị trường hơn 3.024 tỷ đồng . Danh mục chủ yếu gồm 1.706 tỷ đồng giấy tờ có giá, 1.273 tỷ đồng trái phiếu, trong khi giá trị đầu tư vào cổ phiếu chỉ khoảng 26 tỷ đồng , cho thấy công ty vẫn duy trì chiến lược tự doanh theo hướng thận trọng, tập trung vào các tài sản có thu nhập cố định thay vì gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.