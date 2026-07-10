Gần 1.700 tỷ vốn ngoại đổ vào cổ phiếu Vingroup

VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp khi áp lực bán bao trùm thị trường. Dù vậy, khối ngoại bất ngờ chi gần 1.700 tỷ đồng để gom cổ phiếu Vingroup.

Cổ phiếu Vingroup được khối ngoại mua ròng gần 1.700 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 10/7 khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, nối dài nhịp điều chỉnh sau phiên giảm mạnh trước đó. Dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng, trong khi thiếu vắng nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VN-Index gần như không có cơ hội phục hồi trong suốt thời gian giao dịch.

Ngay từ đầu phiên, lực bán đã áp đảo trên diện rộng, kéo hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn lùi sâu dưới tham chiếu. Nỗ lực giữ nhịp từ một số mã trụ xuất hiện trong phiên sáng nhưng không đủ sức cải thiện tâm lý thị trường khi bên bán liên tục gia tăng áp lực về cuối phiên.

Sắc đỏ bao trùm hầu hết nhóm ngành, từ ngân hàng, bất động sản, dầu khí, chứng khoán, bán lẻ đến khu công nghiệp và vật liệu xây dựng. Chỉ một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, MBB hay VNM duy trì được sắc xanh, song mức tăng khá khiêm tốn và không đủ tạo lực đỡ cho chỉ số chung.

Thanh khoản thị trường gần như đi ngang so với phiên trước, phản ánh dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 18.600 tỷ đồng , cho thấy lực cầu bắt đáy tiếp tục ở trạng thái dè dặt.

Kết phiên, VN-Index giảm 12,36 điểm (-0,7%) xuống 1.828,34 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 2,91 điểm (-1%) còn 303,76 điểm trong khi UPCoM-Index giảm 0,28 điểm (-0,2%) xuống 128,33 điểm.

Thị trường hôm nay tiếp tục nghiêng mạnh về bên bán với 449 mã giảm (gồm 18 mã giảm sàn), 841 mã giữ tham chiếu và 257 mã tăng (gồm 36 mã tăng trần).

Áp lực điều chỉnh cũng lan rộng trong rổ VN30 khi có tới 23/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ 5 mã tăng và 2 mã đứng giá. Diễn biến này kéo VN30-Index giảm hơn 16 điểm, lùi xuống 1.970 điểm.

VN-Index chạm mức thấp nhất nửa tháng. Ảnh: TradingView.

Đà giảm của VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó VHM (-1,1%), TCB (-2,3%), VCB (-1%), VPB (-2%), GAS (-2,3%), BSR (-3,2%), TCX (-3,3%), GVR (-2,9%), MWG (-2,4%) và CTG (-1%) là những mã lấy đi nhiều điểm số nhất của chỉ số. Áp lực bán xuất hiện đồng thời ở nhiều nhóm ngành khiến thị trường không hình thành được lực đỡ đủ mạnh như những phiên trước.

Ở chiều ngược lại, VIC (+0,9%) tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng khi duy trì sắc xanh. Cùng với đó, LPB (+1,9%), MCH (+1,6%), VNM (+1,6%), SSB (+1,9%), MBB (+0,2%), HAH (+2,8%), HAG (+1%), PGV (+0,7%) và SCR (tăng trần) cũng ghi nhận diễn biến tích cực, góp phần kìm hãm phần nào đà giảm của VN-Index. Tuy nhiên, mức tăng của các cổ phiếu này không đủ bù đắp áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường.

Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên là khối ngoại đảo chiều mua ròng gần 1.400 tỷ đồng , trái ngược với xu hướng bán ròng kéo dài trong nhiều phiên gần đây. Tuy vậy, phần lớn giá trị mua ròng đến từ giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu VIC.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 1.679 tỷ đồng cổ phiếu VIC, bên cạnh VNM với 196 tỷ đồng và MBB với 66 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 119 tỷ đồng , tiếp theo là VPB (- 82 tỷ đồng ) và VCB (- 45 tỷ đồng ).