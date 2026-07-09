Lần đầu tiên Hàn Quốc đưa quặng vonfram sang Việt Nam 'nhờ' chế biến sâu

Một doanh nghiệp Hàn Quốc quyết định hợp tác Masan High-Tech Materials nhằm đưa tinh quặng vonfram về Việt Nam để chế biến thay vì thực hiện trong nước.

Nhà máy chế biến của Masan High-Tech Materials tại mỏ Núi Pháo. Ảnh: MSR.

CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) vừa công bố quan hệ hợp tác chiến lược với GB Innovation (GBI), doanh nghiệp khai thác và phát triển tài nguyên vonfram của Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, tinh quặng vonfram từ Hàn Quốc sẽ được đưa tới Việt Nam để gia công chế biến thành các sản phẩm trung gian vonfram có giá trị gia tăng cao.

Nhà máy chế biến và hóa chất vonfram của MSR sẽ gia công chế biến tinh quặng vonfram từ GBI thành các sản phẩm Amoni Paratungstat (Ammonium Paratungstate - APT) và oxide vonfram.

Theo MSR, thỏa thuận hợp tác dài hạn không chỉ đảm bảo nguồn cung tinh quặng ổn định mà còn thiết lập cơ chế phí chế biến chặt chẽ.

Cụ thể, phí chế biến được xác định theo tỷ lệ của chỉ số giá APT do Fastmarkets công bố, đồng thời áp dụng mức giá sàn nhằm giảm thiểu tác động từ biến động giá. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể cải thiện khả năng dự báo kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả khai thác nền tảng chế biến hiện hữu.

Mặc dù nhiều quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, năng lực chế biến quy mô lớn ngoài Trung Quốc vẫn còn rất hạn chế. Hiện MSR là một trong những nền tảng khai thác và chế biến vonfram tích hợp lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang sở hữu nguồn tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, với GBI đặt mục tiêu đạt sản lượng khai thác khoảng 200.000 tấn quặng nguyên khai (ROM) mỗi năm, nhưng cần năng lực chế biến quy mô lớn để chuyển hóa nguồn tinh quặng trong nước thành các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao hơn phục vụ sản xuất công nghiệp.

Với GBI, quan hệ hợp tác này giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc của Hàn Quốc, từ khai thác đến các sản phẩm trung gian vonfram tinh chế phục vụ ngành công nghiệp trong nước. Thông qua việc chế biến tinh quặng vonfram của GBI thành các sản phẩm APT và oxide vonfram tại Việt Nam, MSR cung cấp mắt xích trung gian còn thiếu giữa khâu khai thác và các ngành công nghiệp ứng dụng hạ nguồn như quốc phòng, bán dẫn, hàng không vũ trụ, ôtô, hợp kim đặc chủng và sản xuất công nghệ cao.