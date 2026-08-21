Masan có 'máy in tiền' mới

Mảng khai thác và chế biến vonfram ghi nhận doanh thu 4.470 tỷ đồng trong tháng 7, gấp 16 lần cùng kỳ, đồng thời đóng góp cho Masan hơn 15.600 tỷ đồng doanh thu sau 7 tháng.

MSR là một trong những nền tảng khai thác và chế biến vonfram tích hợp lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc. Ảnh: MSN.

Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2026 với doanh thu thuần đạt 63.846 tỷ đồng , tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực chính cho kết quả kinh doanh 7 tháng đến từ 2 trụ cột. Trong đó, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu tăng gấp gần 4 lần cùng kỳ, trong khi Hệ điều hành tiêu dùng tăng 14%, đạt tổng doanh thu 48.753 tỷ đồng .

Trong Hệ điều hành tiêu dùng, Masan Consumer (HoSE: MCH) ghi nhận doanh thu lũy kế 18.549 tỷ đồng , tăng 13% so với cùng kỳ,.

Tăng trưởng của MCH tiếp tục được thúc đẩy bởi chiến lược cao cấp hóa danh mục sản phẩm. Ở ngành gia vị, Nam Ngư duy trì vai trò dẫn dắt, trong khi Omachi tiếp tục thúc đẩy ngành thực phẩm tiện lợi.

Doanh thu ngành thực phẩm tiện lợi tăng gần 18%, trong đó Omachi đóng góp 91% vào mức tăng trưởng chung của ngành hàng. Ở ngành đồ uống đóng chai, thị phần cải thiện 8%.

Trong khi đó, Kokomi tiếp tục giữ thị phần trong bối cảnh phân khúc mì ăn liền phổ thông suy giảm. Mảng chăm sóc cá nhân và gia đình tăng 29%, chủ yếu nhờ mở rộng độ phủ trực tiếp thông qua Retail Supreme.

Ở mảng thịt, Masan MEATLife (UPCoM: MML) ghi nhận doanh thu lũy kế 6.042 tỷ đồng , tăng 16% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.

Trong khi đó, WinCommerce (WCM) tiếp tục là động lực quan trọng trong hệ sinh thái bán lẻ. Doanh thu lũy kế 7 tháng đạt 27.201 tỷ đồng , tăng 27% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch.

Riêng tháng 7, doanh thu thuần của WCM đạt 4.209 tỷ đồng . Doanh thu trên cùng cửa hàng tăng 7% trong tháng và tăng gần 13% trong 7 tháng đầu năm, qua đó duy trì chuỗi tăng trưởng hai chữ số.

Song song với tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu, WinCommerce tiếp tục mở rộng mạng lưới. Trong 7 tháng, hệ thống mở mới ròng 668 cửa hàng, trong đó mô hình minimart nông thôn đóng góp 524 cửa hàng.

Phúc Long cũng ghi nhận doanh thu lũy kế 1.304 tỷ đồng , tăng 27%.

Bên cạnh hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đang nổi lên như một động lực tăng trưởng đáng chú ý của tập đoàn trong năm nay.

Doanh thu lũy kế 7 tháng của MSR đạt 15.601 tỷ đồng , gấp gần 4 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Riêng tháng 7, doanh thu công ty này đạt 4.470 tỷ đồng , tăng gấp 16 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đến trong bối cảnh sản lượng sản xuất và bán ra của MSR tăng mạnh. Giá APT thực tế cũng được duy trì ở mức cao, bình quân khoảng 3.053 USD /mtu trong tháng 7, trong khi mức giá tham chiếu của Fastmarkets vào khoảng 3.137 USD /mtu.

Trước đà tăng trưởng tích cực, Masan đã đề xuất điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu năm 2026.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, doanh thu mục tiêu của tập đoàn nằm trong khoảng 93.500- 98.000 tỷ đồng . Kế hoạch mới được đề xuất nâng lên 98.000- 105.000 tỷ đồng , tương đương mức tăng 5-7% so với khung kế hoạch cũ.

Với kết quả đạt được sau 7 tháng, Masan đã hoàn thành khoảng 61-65% kế hoạch doanh thu mới đề xuất cho cả năm 2026.