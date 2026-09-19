Hưng Yên dự kiến xây 'kho' nhà ở hàng trăm nghìn căn

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đưa vào sử dụng hơn 64,6 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương hàng trăm nghìn căn.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 vừa được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2026-2030 được xác định dựa trên định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh, dự báo dân số, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Phát triển "kho" nhà ở thương mại 310.000 căn

Theo đó, trong 5 năm tới, Hưng Yên cần phát triển mới khoảng 64,6 triệu m2 sàn nhà ở. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm khoảng 48,1 triệu m2 sàn, tương đương 74,5% tổng nhu cầu, với khoảng 310.000 căn, gấp gần 9 lần số lượng nguồn cung phân khúc này hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Địa phương này cũng cần khoảng 3,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương ứng 55.500 căn. Phần còn lại khoảng 13,3 triệu m2 sàn là nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, tương ứng khoảng 111.000 căn.

UBND tỉnh Hưng Yên cho biết nhu cầu nhà ở trên phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh, trong đó địa phương đặt mục tiêu chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, với tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt khoảng 60-65%.

Quá trình mở rộng không gian phát triển cũng được dự báo kéo theo nhu cầu nhà ở của người lao động, chuyên gia và nhà đầu tư đến địa bàn.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 của tỉnh này vào khoảng 752.777 tỷ đồng . Trong đó, nguồn vốn ngoài ngân sách chiếm gần như toàn bộ, khoảng 752.739 tỷ, dành cho giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà ở theo dự án và nhà ở do người dân tự xây dựng.

Loạt dự án lớn đang triển khai tại Hưng Yên

Theo kế hoạch, nguồn cung hiện có trong giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt khoảng 22,8 triệu m2 sàn, mới đáp ứng 34% tổng nhu cầu. Phần còn thiếu khoảng 42,9 triệu m2 sàn, tương đương 66%, cần tiếp tục kêu gọi đầu tư.

Riêng nhà ở thương mại, nguồn cung hiện có khoảng 20 triệu m2 sàn, chỉ đáp ứng 40% nhu cầu kế hoạch. Trong đó, nguồn cung này đến từ 138 dự án nhà ở thương mại đang triển khai trên địa bàn.

Ecopark là một trong những khu đô thị quy mô lớn đầu tiên của Hưng Yên. Ảnh: T.N.

Theo thống kê của UBND tỉnh Hưng Yên, các dự án này có tổng quy mô khoảng 4.400 ha. Trong đó, khu vực Hưng Yên cũ có 74 dự án, quy mô khoảng 3.280 ha, còn khu vực Thái Bình cũ có 64 dự án, quy mô khoảng 1.120 ha.

138 dự án dự kiến cung cấp khoảng 97.600 căn hộ chung cư, 63.800 căn nhà ở riêng lẻ và 13.500 lô đất nền. Đáng chú ý, trong danh mục trên có sự góp mặt của nhiều chủ đầu tư lớn với loạt dự án quy mô hàng trăm ha.

Nổi bật là Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu với quy mô 889 ha do Tổng công ty Kinh Bắc làm chủ đầu tư. Tiếp đến là Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang của Tập đoàn Ecopark, rộng khoảng 496 ha, cùng dự án Vinhomes Ocean Park 3 của Vinhomes với quy mô khoảng 294 ha.

Ngoài các dự án trên, Hưng Yên còn đang triển khai loạt khu đô thị quy mô lớn khác như Khu đô thị phía Bắc QL5 - phân khu A khoảng 262 ha; Khu đô thị nhà vườn sinh thái trên địa bàn thị trấn Văn Giang khoảng 198 ha; Khu đô thị tại xã Tân Bình và phường Tiền Phong khoảng 126 ha…

Tuy nhiên, nguồn cung hiện có mới đáp ứng 40% nhu cầu nhà ở thương mại. Do đó, giai đoạn 2026-2030, Hưng Yên dự kiến chấp thuận chủ trương đầu tư khoảng 328 dự án nhà ở thương mại nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Hơn 35.000 sản phẩm nhà ở hình thành sau 5 năm

Trong giai đoạn 2021-2025 trước đó, theo số liệu của UBND tỉnh, Hưng Yên ghi nhận 24 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư với tổng quy mô khoảng 590 ha. Trong đó, khu vực Hưng Yên cũ có 14 dự án, còn Thái Bình cũ có 10 dự án.

Các dự án đã hình thành ít nhất 35.200 sản phẩm, gồm khoảng 17.200 căn hộ chung cư, 15.400 căn nhà ở riêng lẻ và 2.600 lô đất. Cơ cấu nguồn cung vẫn chủ yếu là nhà ở thấp tầng và đất ở phân lô, trong khi căn hộ chung cư chưa chiếm tỷ trọng chủ đạo.

Một số dự án hoàn thành trong giai đoạn này gồm Vinhomes Ocean Park 2; Dự án đầu tư xây dựng chợ kết hợp trung tâm thương mại và khu nhà ở liền kề để bán Hồng Hải; Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh giai đoạn I, II…

Theo UBND tỉnh, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh có sự phân hóa theo từng khu vực. Tại khu vực Hưng Yên cũ, thị trường nhà ở được thúc đẩy bởi lợi thế giáp Hà Nội, hệ thống giao thông đối ngoại ngày càng hoàn thiện và sự hình thành của các khu đô thị quy mô lớn.

Hạ tầng kết nối với Thủ đô ngày càng hoàn thiện tạo lợi thế cho thị trường bất động sản Hưng Yên. Ảnh: T.N.

Trong khi đó, tại khu vực Thái Bình cũ, thị trường nhà ở gắn nhiều hơn với quá trình mở rộng khu công nghiệp, phát triển hạ tầng giao thông và nhu cầu của người lao động, chuyên gia cùng nhóm cư dân đô thị có thu nhập ổn định.

Về tổng thể, UBND tỉnh cho rằng thị trường bất động sản nhà ở tại địa phương đang phục hồi và mở rộng, song cơ cấu phát triển chưa cân đối. Nguồn cung chủ yếu tập trung ở nhà ở thương mại, đất nền, nhà ở thấp tầng và các khu vực có lợi thế đầu tư; trong khi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở giá phù hợp vẫn thiếu hụt rõ rệt.

Nguồn cung mới tại Hưng Yên tương đương Hà Nội

Theo báo cáo mới công bố của Savills, nhờ hạ tầng kết nối Hà Nội - Hưng Yên ngày càng hoàn thiện, phạm vi lựa chọn nhà ở của người dân ngày càng mở rộng, qua đó làm gia tăng nguồn cung và mức độ cạnh tranh giữa các thị trường lân cận Thủ đô.

Theo đơn vị này, trong nửa đầu năm 2026, nguồn cung căn hộ mới tại Hưng Yên thậm chí đã đạt quy mô tương đương Hà Nội, trong khi lượng giao dịch bằng khoảng 90% thị trường Thủ đô. Đáng chú ý, mặt bằng giá căn hộ tại Hưng Yên hiện chỉ bằng khoảng 60% Hà Nội.

Savills kỳ vọng thời gian tới, lợi thế cạnh tranh này sẽ tiếp tục được củng cố khi các dự án đường Vành đai 3,5, Vành đai 4 cùng các công trình kết nối như cầu Ngọc Hồi, Mễ Sở được hoàn thiện.

Hệ thống hạ tầng mới được kỳ vọng rút ngắn thời gian kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị về phía đông.

Các khu đô thị quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 2-3, Ecopark và Alluvia City được dự báo hưởng lợi từ xu hướng này, trong bối cảnh kết nối hạ tầng giữa 2 địa phương ngày càng hoàn thiện.