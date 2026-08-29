Một địa phương có nguồn cung căn hộ ngang Hà Nội nhưng giá rẻ hơn 40%

Loạt dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine Group... được triển khai đang góp phần gia tăng nguồn cung căn hộ tại Hưng Yên lên tương đương với Thủ đô Hà Nội, nhưng giá chỉ bằng 60%.

Savills vừa đưa ra nhận định về thị trường nhà ở Hà Nội, trong đó nhấn mạnh hạ tầng đang ngày càng tác động rõ nét đến sự mở rộng không gian đô thị và nhà ở ra khu vực vùng ven, cũng như các tỉnh lân cận Thủ đô.

Nguồn cung mới tại Hưng Yên tương đương Hà Nội

Tập đoàn dịch vụ bất động sản này cho biết hạ tầng kết nối Hà Nội - Hưng Yên đang mở rộng phạm vi lựa chọn nhà ở cho người dân, đồng thời làm gia tăng nguồn cung và mức độ cạnh tranh giữa các thị trường lân cận.

Theo đơn vị này, trong nửa đầu năm 2026, nguồn cung căn hộ mới tại Hưng Yên thậm chí đã đạt quy mô tương đương Hà Nội, trong khi lượng giao dịch bằng khoảng 90% thị trường Thủ đô. Đáng chú ý, mặt bằng giá căn hộ tại Hưng Yên hiện chỉ bằng khoảng 60% Hà Nội.

Savills kỳ vọng thời gian tới lợi thế cạnh tranh này sẽ tiếp tục được củng cố khi các dự án đường Vành đai 3,5, Vành đai 4 cùng các công trình kết nối như cầu Ngọc Hồi, Mễ Sở được hoàn thiện. Hệ thống hạ tầng mới được kỳ vọng rút ngắn thời gian kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị về phía đông.

Các khu đô thị quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 2-3, Ecopark và Alluvia City được dự báo hưởng lợi từ xu hướng này, trong bối cảnh kết nối hạ tầng giữa 2 địa phương ngày càng hoàn thiện.

Diễn biến đáng chú ý về giá căn hộ giữa 2 địa phương cũng được Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group ghi nhận.

Theo One Mount Group, trong quý II năm nay, giá căn hộ sơ cấp tại khu trung tâm Hà Nội đạt khoảng 121 triệu đồng/m2, đi ngang so với quý trước nhưng tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025. Mặt bằng giá cao được lý giải bởi nguồn cung tại khu vực trung tâm chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.

Trong khi đó, tại Văn Giang (Hưng Yên), giá căn hộ duy trì khoảng 67 triệu đồng/m2, thấp hơn khoảng 45% so với khu vực trung tâm Hà Nội. Theo One Mount Group, mức giá này tiếp tục giúp Văn Giang duy trì lợi thế về khả năng tiếp cận đối với người mua ở thực và nhà đầu tư.

Về triển vọng, đơn vị phân tích dự báo nguồn cung căn hộ mới khu vực Hà Nội trong giai đoạn 2026-2027 sẽ tiếp tục gia tăng khi nhiều dự án hoàn thiện pháp lý và đủ điều kiện mở bán, đạt khoảng 35.000-40.000 căn mỗi năm.

Về giá bán, khu vực trung tâm Hà Nội dự báo tăng 10-13% trong năm 2026, trong khi Văn Giang (Hưng Yên) có thể tăng nhẹ 3-5% nhờ nguồn cung mới dồi dào với mức giá hợp lý.

Sang năm 2027, đà tăng giá được dự báo chậm lại khi nhiều đại dự án tại khu vực phía Nam và phía Bắc đồng loạt gia nhập thị trường.

Loạt “ông lớn” đổ bộ Hưng Yên

Diễn biến đáng chú ý về nguồn cung và mặt bằng giá kể trên ghi nhận trong bối cảnh từ những năm qua, Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói đã thu hút sự đầu tư của nhiều tập đoàn bất động sản lớn, với hàng loạt dự án quy mô hàng tỷ USD.

Nổi bật trong số đó là khu đô thị Ecopark, một trong những khu đô thị quy mô lớn nhất tại miền Bắc, được phát triển trên diện tích khoảng 500 ha.

Ecopark là một trong những khu đô thị quy mô lớn đầu tiên của Hưng Yên. Ảnh: T.N.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam - Vinhomes - cũng sớm hiện diện với hai đại dự án gồm Vinhomes Ocean Park 2, triển khai từ năm 2021 với vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD trên diện tích 460 ha; và Vinhomes Ocean Park 3 với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD , quy mô hơn 290 ha.

Sunshine Group cũng đang đẩy mạnh triển khai dự án Sunshine Legend City tại Hưng Yên, dự kiến cung cấp gần 8.000 căn hộ ra thị trường trong thời gian tới.

Không chỉ các dự án đang được triển khai, Hưng Yên còn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn với những kế hoạch phát triển đô thị và du lịch quy mô lớn.

Đáng chú ý, Sun Group đang xúc tiến các thủ tục triển khai một dự án quy mô lớn tại địa phương này.

Vào tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1938 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ, với quy mô khoảng 1.400 ha, dự báo dân số khoảng 68.500 người.

Đây là dự án do Tập đoàn Sun Group nghiên cứu, hướng tới phát triển khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị mới, gắn với khai thác nguồn khoáng nóng tại địa phương.

Trong tháng 6, Tập đoàn BRG cũng có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên để trao đổi về định hướng nghiên cứu, đề xuất đầu tư một số dự án trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện BRG trình bày ý tưởng và định hướng phát triển một số dự án trọng điểm dự kiến nghiên cứu triển khai, gồm Quảng trường trung tâm quy mô khoảng 18 ha; Đô thị tri thức gần 250 ha, cùng nằm trên địa bàn phường Phố Hiến; và Thành phố Lễ hội quốc tế quy mô gần 1.000 ha tại phường Sơn Nam.

Cùng với dòng vốn từ các doanh nghiệp bất động sản, Hưng Yên cũng đang được đầu tư nhiều công trình, dự án quy mô lớn, góp phần gia tăng sức hút cho khu vực. Đáng chú ý là dự án Sân vận động PVF với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn thứ hai cả nước, chỉ sau Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Hà Nội.