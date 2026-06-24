BRG muốn làm dự án 1.000 ha tại Hưng Yên

Tập đoàn BRG của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã đề xuất phát triển một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên, trong đó có Thành phố lễ hội quốc tế quy mô gần 1.000 ha.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG tại buổi làm việc. Ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên mới đây, đại diện Tập đoàn BRG đã báo cáo ý tưởng nghiên cứu và đề xuất đầu tư một số dự án quy mô lớn trên địa bàn.

Trong đó, doanh nghiệp muốn phát triển Quảng trường trung tâm rộng khoảng 18 ha và khu Đô thị tri thức gần 250 ha tại phường Phố Hiến. Bên cạnh đó, BRG cũng đề xuất triển khai dự án Thành phố lễ hội quốc tế với quy mô gần 1.000 ha tại phường Sơn Nam.

Theo doanh nghiệp, các dự án trên sẽ hình thành một hệ sinh thái đô thị mới với 3 trụ cột: du lịch - lễ hội, tri thức - đổi mới sáng tạo và hành chính - văn hóa.

Trước đề xuất của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục trao đổi kỹ với nhà đầu tư về quy hoạch, tính khả thi và lộ trình triển khai các dự án trong thời gian tới.

BRG là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ. Doanh nghiệp này góp mặt trong liên danh đầu tư dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội hơn 270 ha, tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD .

Nhờ vị trí giáp ranh Hà Nội cùng lợi thế về quỹ đất và hạ tầng kết nối, Hưng Yên đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư bất động sản lớn. Trên địa bàn tỉnh hiện đã xuất hiện hàng loạt dự án quy mô lớn do Vingroup, Ecopark, Masterise Homes, MIK Group, Sunshine Group, Xuân Cầu Holdings... phát triển. Mới nhất, Sun Group công bố đang nghiên cứu quy hoạch khu du lịch sinh thái phía Nam Phù Cừ với diện tích hơn 1.400 ha.