Sun Group sắp có thêm dự án 1.400 ha ở Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ quy mô khoảng 1.400 ha do Tập đoàn Sun Group nghiên cứu thực hiện.

Hàng loạt tập đoàn lớn đã và đang đầu tư vào Hưng Yên. Ảnh minh họa: Việt Linh.

UBND tỉnh Hưng Yên mới đây đã ban hành Quyết định số 1938 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ. Khu vực quy hoạch nằm trên địa bàn các xã Tống Trân, Tiên Tiến và Tiên Hoa, với quy mô khoảng 1.400 ha.

Theo quy hoạch, phía bắc khu vực nghiên cứu giáp khu dân cư hiện trạng các xã Tống Trân và Tiên Tiến; phía nam và phía đông giáp sông Luộc; phía tây giáp tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan và khu dân cư hiện trạng xã Tiên Hoa. Dân số dự báo trong khu vực quy hoạch khoảng 68.500 người.

Về cơ cấu sử dụng đất, trong tổng diện tích khoảng 1.400 ha, đất ở chiếm gần 480 ha, đất giao thông khoảng 225 ha, đất cây xanh công cộng khoảng 188 ha, đất nhóm nhà ở kết hợp dịch vụ khoảng 88 ha… Phần diện tích còn lại được bố trí cho các công trình thể dục thể thao, y tế, văn hóa và hệ thống hạ tầng công cộng khác.

Mục tiêu của quy hoạch là phát triển các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khu ở đô thị gắn với khai thác hiệu quả nguồn khoáng nóng của địa phương, hướng tới hình thành không gian phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, đồng thời nâng cao giá trị cảnh quan và phát huy tiềm năng đặc thù của khu vực.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng định hướng phân bổ không gian và sử dụng đất hợp lý nhằm khai thác tối đa lợi thế vị trí chiến lược của khu vực khi nằm gần Hà Nội, tiếp giáp tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan, kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Khu kinh tế tự do tỉnh Hưng Yên và các trục giao thông liên vùng.

Trước đó, ngày 15/5, UBND xã Tống Trân đã tổ chức hội nghị làm việc với đoàn công tác của Sun Group về Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ.

Tại hội nghị, địa phương đề nghị Sun Group tiếp tục nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh một số nội dung trong phương án quy hoạch nhằm phù hợp hơn với điều kiện thực tế, bảo đảm quyền lợi của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, đồng thời góp phần nâng cao giá trị cảnh quan và mỹ quan tổng thể của khu vực trong tương lai.

Đại diện Sun Group cho biết tập đoàn đã cập nhật, bổ sung để hoàn thiện sơ đồ dự án, và sẽ tiếp tục nghiên cứu các kiến nghị của địa phương nhằm hoàn thiện quy hoạch theo hướng phù hợp với thực tiễn, hài hòa lợi ích và tạo động lực phát triển bền vững.

Theo UBND xã Tống Trân, việc triển khai dự án được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho địa phương, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan sinh thái, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao đời sống người dân và từng bước đưa Tống Trân trở thành điểm nhấn phát triển của khu vực.

Những năm gần đây, Hưng Yên nổi lên như một trong những điểm sáng mới của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ lợi thế vị trí giáp Hà Nội, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ nhiều tập đoàn lớn.

Địa phương này hiện thu hút nhiều tên tuổi lớn như Ecopark với khu đô thị Ecopark, Vingroup với Vinhomes Ocean Park 2-3, hay Sunshine Group với dự án Sunshine Legend City…

Bên cạnh các đại đô thị, Hưng Yên cũng đang được đầu tư nhiều công trình quy mô lớn. Đáng chú ý là dự án Sân vận động PVF với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn thứ hai cả nước, chỉ sau Sân vận động Hùng Vương tại Hà Nội.