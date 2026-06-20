Dự án cáp treo 7.300 tỷ của Sun Group ở nơi 'lạnh nhất Việt Nam' có thay đổi

Tỉnh Lạng Sơn vừa điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn do Sun Group đầu tư.

Đỉnh Mẫu Sơn thường xuyên được ghi nhận là khu vực có nền nhiệt độ thấp nhất Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Minh Quân.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Đây là lần thứ 3 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau các lần vào năm 2020 và 2022.

Theo quyết định, dự án được điều chỉnh một số nội dung quan trọng về mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện, tổng vốn đầu tư…

Cụ thể, sau điều chỉnh, dự án có tổng vốn đầu tư 7.352 tỷ, do Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư. Trong đó, giai đoạn I có vốn đầu tư 4.898 tỷ và giai đoạn II là 2.454 tỷ.

Dự án có quy mô khoảng 692 ha. Trong đó, giai đoạn I rộng gần 122 ha tại các xã Lộc Bình và Mẫu Sơn, gồm nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo, khu khách sạn nghỉ dưỡng, trung tâm sự kiện, khu thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực - mua sắm và các hạng mục khác theo quy hoạch.

Giai đoạn II có diện tích hơn 570 ha tại xã Mẫu Sơn, bao gồm các công trình thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, lưu trú, khách sạn nghỉ dưỡng, thể thao, văn hóa, tâm linh, cùng các hạng mục khác theo quy hoạch.

Mục tiêu dự án là xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh mang bản sắc vùng núi phía Bắc, đáp ứng nhu cầu khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm.

Về tiến độ, giai đoạn I (gần 122 ha) được triển khai từ quý II/2026 đến quý II/2031. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong năm 2026; các hạng mục nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo và một số công trình khác dự kiến hoàn thành vào quý II/2028; các hạng mục còn lại sẽ hoàn thành trong quý II/2031.

Giai đoạn II (hơn 570 ha) được thực hiện từ quý II/2026 đến quý IV/2032, bao gồm giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và xây dựng các hạng mục theo quy hoạch để đưa vào khai thác.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu nhà đầu tư bảo đảm góp đủ vốn chủ sở hữu, huy động vốn đúng tiến độ cam kết. Cùng với đó, thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng Khu du lịch Mẫu Sơn, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Mẫu Sơn là vùng núi thuộc tỉnh Lạng Sơn, nằm cách trung tâm thành phố Lạng Sơn (cũ) khoảng 30 km. Với độ cao trung bình 800-1.000 m so với mực nước biển, Mẫu Sơn có khí hậu mát mẻ quanh năm. Vào mùa đông, khu vực này thường xuất hiện băng giá và tuyết rơi, tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút du khách. Đây cũng là khu vực thường xuyên ghi nhận mức nhiệt thấp nhất cả nước.