Diễn biến mới tại 'siêu' dự án 145.000 tỷ của Sun Group tại TP.HCM

TP.HCM đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc do Sun Group đầu tư với tổng vốn hơn 145.000 tỷ đồng.

Phối cảnh sân vận động trung tâm với sức chứa 70.000 chỗ ngồi tại dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: CĐT.

Mới đây, đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Trưng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Bình Trưng cho biết công tác quy hoạch, quản lý đô thị, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trọng điểm đang được tập trung thực hiện. Đối với dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, phường đã hoàn thành việc ban hành thông báo thu hồi đất đến 907 hộ dân; công tác đo đạc, kiểm đếm đạt gần 99,9%.

Theo quy hoạch, Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích hơn 186,78 ha. Dự án được UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ vào giữa tháng 1 năm nay với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng .

Tâm điểm của dự án là sân vận động trung tâm được quy hoạch trên diện tích 24 ha, có tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng và sức chứa 70.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế với công nghệ mái che linh hoạt, có khả năng đóng - mở tự động, tích hợp các giải pháp cách âm tiên tiến.

Khi đi vào hoạt động, sân vận động không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế mà còn có thể chuyển đổi thành sân khấu đa chức năng, phục vụ các chương trình đại nhạc hội quy mô lớn cũng như các sự kiện giải trí.

Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được quy hoạch như một quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu thi đấu, huấn luyện và biểu diễn của khoảng 90% các môn thể thao Olympic.

Bên cạnh sân vận động trung tâm, dự án còn bao gồm nhiều hạng mục quy mô lớn như nhà thi đấu và biểu diễn đa năng rộng 10 ha với sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi; trung tâm thể thao đa năng quy mô 5.000-10.000 chỗ ngồi; trung tâm thể thao dưới nước dành cho các môn bơi lội, nhảy cầu, bóng nước; trung tâm quần vợt phục vụ thi đấu, đào tạo và tổ chức các giải chuyên nghiệp…

Theo kế hoạch, dự án có thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng BT. Tuy nhiên, với vai trò là công trình hạ tầng động lực và kỳ vọng tạo cú hích phát triển mới cho thành phố, TP.HCM cùng nhà đầu tư đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành toàn bộ khu liên hợp xuống còn khoảng 5 năm.

Cuối tháng 5 vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ "siêu" dự án này.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án sẽ phải hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Thành phố yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách, hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Tại TP.HCM, Sun Group hiện cũng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn như Tổ hợp dự án An Tây với tổng vốn đầu tư hơn 51.000 tỷ đồng ; Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có tổng mức đầu tư gần 99.000 tỷ; Khu đô thị đường 3 Tháng 2 tại khu vực ven biển Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ…