Ngân hàng Shinhan Việt Nam có tổng giám đốc mới

Ngân hàng Shinhan Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Ryu Je Eun giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Tân Tổng giám đốc Shinhan Việt Nam Ryu Je Eun. Ảnh: Shinhan Việt Nam.

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Ryu Je Eun giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Ông Ryu Je Eun có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường Việt Nam.

Sau khi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, ông Ryu Je Eun định hướng ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường Việt Nam có những chuyển động về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Theo định hướng được ngân hàng công bố, Shinhan Việt Nam sẽ tiếp tục khai thác thế mạnh ở nhóm khách hàng doanh nghiệp FDI, đồng thời mở rộng hoạt động đối với doanh nghiệp Việt Nam và khách hàng cá nhân.

Ngân hàng cũng dự kiến tận dụng mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Tài chính Shinhan để kết nối dòng vốn và các cơ hội kinh doanh quốc tế với thị trường Việt Nam, song song với đẩy mạnh số hóa và tài chính bền vững.

Trước ông Ryu Je Eun, vị trí Tổng giám đốc Shinhan Việt Nam do ông Kang Gew Won đảm nhiệm từ ngày 28/3/2022. Ông Won gia nhập Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc từ năm 1995 và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong 16 năm tại ngân hàng này.

Shinhan Việt Nam là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc - thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group). Có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 với văn phòng đại diện đầu tiên tại TP.HCM, sau hơn 33 năm thành lập và phát triển, đây là một trong những ngân hàng nước ngoài sở hữu mạng lưới lớn nhất tại Việt Nam đến hiện tại.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Shinhan Việt Nam báo lợi nhuận trước thuế gần 2.590 tỷ đồng , giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.061 tỷ đồng , giảm hơn 7%.