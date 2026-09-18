Sacombank vừa có thêm một Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên HĐQT Sacombank, vừa được HĐQT ngân hàng này bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 18/9.

Ông Nguyễn Xuân Vũ (cầm hoa) trở thành tân Phó chủ tịch HĐQT Sacombank. Ảnh: STB.

HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố quyết định bầu ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên HĐQT, giữ chức Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 18/9.

Theo giới thiệu của ngân hàng, ông Nguyễn Xuân Vũ sinh năm 1981, là Cử nhân Học viện Tài chính và Thạc sĩ Tài chính - ngân hàng, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Vũ có gần 20 năm làm việc tại Sacombank và từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc. Trong quá trình công tác, ông tham gia điều hành và triển khai nhiều lĩnh vực hoạt động của ngân hàng.

Năm 2017, ông Nguyễn Xuân Vũ tham gia HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 khi đó 36 tuổi và là Thành viên HĐQT trẻ nhất nhiệm kỳ. Đến năm 2022, ông tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2022-2026.

Sau khi ông Vũ được bổ nhiệm, HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2022-2026 hiện gồm 7 thành viên. Trong đó, ông Dương Công Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đức Thụy là Phó chủ tịch Thường trực; ông Phạm Văn Phong và ông Nguyễn Xuân Vũ cùng giữ chức Phó chủ tịch.

Các thành viên còn lại gồm ông Phan Đình Tuệ, ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng, đều là Thành viên HĐQT, trong đó ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng là Thành viên độc lập.

Sacombank cho biết việc bổ sung ông Nguyễn Xuân Vũ vào vị trí Phó chủ tịch HĐQT đã hoàn thiện cơ cấu các chức danh lãnh đạo trong HĐQT ngân hàng. Với quá trình công tác lâu năm tại ngân hàng, ông Vũ sẽ tiếp tục tham gia công tác quản trị và định hướng hoạt động của Sacombank trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ.