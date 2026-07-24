DHL chi 1.900 tỷ xây khu logistics lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

DHL Supply Chain đầu tư 63 triệu euro xây dựng DHL North Logistics Campus tại Hưng Yên với tổng diện tích hơn 82.500 m2.

DHL Supply Chain vừa tổ chức lễ động thổ khu phức hợp DHL North Logistics Campus tại KCN Yên Mỹ II (Hưng Yên), với tổng vốn đầu tư khoảng 63 triệu euro (tương đương 1.900 tỷ đồng quy đổi). Đây là dự án logistics đầu tiên do doanh nghiệp trực tiếp đầu tư và phát triển tại Việt Nam.

Logistics campus là mô hình tổ hợp logistics quy mô lớn, tích hợp nhiều nhà kho, trung tâm phân phối và hạ tầng vận tải trong cùng một khu vực nhằm tối ưu hoạt động lưu trữ, phân phối và quản lý chuỗi cung ứng.

Ông Steve Walker, Tổng giám đốc DHL Supply Chain Cụm Thái Lan - Việt Nam, cho rằng dự án DHL North Logistics Campus thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường Việt Nam. Ảnh: DHL.

DHL North Logistics Campus có tổng diện tích hơn 82.500 m2, gồm 4 phân khu. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn kho vận hạng A (Grade A), với chiều cao thông thủy 11,9 m, phục vụ các ngành điện tử, ôtô, sản xuất công nghiệp, bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh, y tế và khoa học đời sống.

Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào nửa đầu năm 2027 với khoảng 41.180 m2 kho vận, trước khi mở rộng trong giai đoạn 2 từ cuối năm 2028. Theo DHL, sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu logistics Grade A lớn nhất của doanh nghiệp tại Đông Nam Á.

Ông Steve Walker, Tổng giám đốc DHL Supply Chain Cụm Thái Lan - Việt Nam, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và khoản đầu tư lần này thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường.

Theo ông, khi các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, tìm kiếm nguồn cung ứng và phát triển mạng lưới phân phối, nhu cầu đối với các giải pháp logistics cũng ngày càng tăng. DHL North Logistics Campus được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu logistics ngày càng tăng của khách hàng khi hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng.

Theo Báo cáo DHL Global Connectedness Report 2026, Việt Nam hiện đứng thứ 9 thế giới về mức độ kết nối thương mại, với giá trị xuất khẩu hàng hóa tương đương khoảng 87% GDP. DHL cũng dự báo Việt Nam sẽ nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng tuyệt đối về thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới giai đoạn 2026-2030.

DHL là thương hiệu logistics thuộc DHL Group - một doanh nghiệp đến từ Đức, chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển phát, vận tải và quản lý chuỗi cung ứng trên phạm vi toàn cầu. Doanh nghiệp hiện hoạt động tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2025, DHL Group đạt doanh thu khoảng 82,9 tỷ euro.