Đèo Cả đề xuất làm tuyến đường rộng 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình

Tập đoàn Đèo Cả vừa có đề xuất đầu tư tuyến đường dài 34,1 km kết nối Hưng Yên với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 14/9, UBND tỉnh Hưng Yên đã làm việc với CTCP Tập đoàn Đèo Cả về đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối tỉnh với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất, tuyến đường dự kiến dài 34,1 km, gồm cao tốc 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ và đường song hành hai bên, mỗi bên 4 làn xe. Tổng bề rộng nền đường khoảng 120 m.

Dự án gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng, sử dụng ngân sách Nhà nước. Dự án thành phần 2 là xây lắp tuyến đường, thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT. Đến nay, tỉnh Hưng Yên cơ bản hoàn thành việc xác định hướng tuyến và rà soát quỹ đất có thể khai thác, sử dụng hai bên tuyến.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo CTCP Tập đoàn Đèo Cả đánh giá cao quy hoạch hạ tầng giao thông của tỉnh Hưng Yên, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác triển khai các dự án giao thông trọng điểm, trước mắt là tuyến đường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Doanh nghiệp cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh tuyến đường có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông giao Sở Xây dựng tỉnh phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, sớm hoàn thành hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

CTCP Tập đoàn Đèo Cả được giao lập hồ sơ đề xuất dự án, xây dựng các kịch bản tài chính theo quy định để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Về phương án đầu tư, lãnh đạo tỉnh thống nhất tách phần giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, sử dụng ngân sách Nhà nước. Đối với phần xây lắp, tỉnh sẽ nghiên cứu phương thức đầu tư phù hợp và hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia dự án trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa địa phương và doanh nghiệp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam được giao trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan, phấn đấu sớm khởi công dự án vào cuối năm 2026.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, như cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở vượt sông Hồng kết nối với Hà Nội, tổng vốn đầu tư lần lượt khoảng 12.000 tỷ đồng và 4.900 tỷ đồng ; tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng dài 56 km, vốn đầu tư gần 9.300 tỷ; hay dự án đường Vành đai 3,5 khoảng 1.500 tỷ đồng …

Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng từ nhiều năm qua đã giúp Hưng Yên trở thành điểm đến của nhiều "ông lớn" bất động sản, với các dự án quy mô lớn của Vinhomes, Sun Group, Ecopark, Sunshine Group…

Về Tập đoàn Đèo Cả, doanh nghiệp này đã và đang tham gia triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm trên cả nước như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, chuỗi hầm Đèo Cả - Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân 2… Tính đến cuối tháng 4 năm nay, doanh nghiệp đã thi công và quản lý vận hành gần 670 km đường cao tốc và quốc lộ, hơn 40 km hầm đường bộ.