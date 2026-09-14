Khu đô thị sân bay Gia Bình hơn 72.000 tỷ vừa tìm được chủ đầu tư

CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận làm nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2, quy mô hơn 450 ha.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận cho CTCP Phát triển hạ tầng và bất động sản An Phú là nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại các xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu, với tổng diện tích khoảng 450,2 ha. Đây là khu đô thị được quy hoạch gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Quy mô dân số toàn khu đô thị khoảng 75.000 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 72.091 tỷ đồng , tương đương hơn 2,7 tỷ USD . Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 10.813 tỷ đồng , chiếm 15%; phần còn lại dự kiến được huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong tổng diện tích dự án, đất ở chiếm khoảng 31%, gồm nhà ở thấp tầng, chung cư, nhà ở hỗn hợp và nhà ở xã hội. Các công trình thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, công viên, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật cũng được bố trí trong khu đô thị.

Theo phương án quy hoạch, dự án sẽ được thực hiện trong khoảng 8 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và giao đất cho nhà đầu tư trước tháng 8/2027.

Hiện trạng khu vực triển khai chủ yếu là đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm, cùng đất ở nông thôn và một số loại đất khác.

Về phía nhà đầu tư, Công ty An Phú được thành lập vào tháng 9/2025, có trụ sở tại phường Bắc Giang, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và phát triển hạ tầng. Trước đó, doanh nghiệp này cũng được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình theo hình thức PPP, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bảo là nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 1. Quy mô sử dụng đất của dự án này là hơn 200 ha, được triển khai tại các xã Gia Bình, Đại Lai và Đông Cứu.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025, với một trong những mục tiêu là phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Theo Ban Quản lý dự án, hơn 1.800 ha trong tổng diện tích hơn 1.900 ha phục vụ sân bay Gia Bình đã được giải phóng mặt bằng, đạt trên 94%. Phần diện tích còn lại đang được tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thu hồi, bồi thường, với mục tiêu hoàn tất bàn giao trong năm nay.