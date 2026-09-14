Con trai chủ tịch ngân hàng chi gần 300 tỷ mua cổ phiếu

Con trai Chủ tịch MSB Trần Anh Tuấn vừa hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu MSB, nâng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng lên 0,53% vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu đáng chú ý của người có liên quan đến lãnh đạo cấp cao.

Con trai Chủ tịch MSB gom 20 triệu cổ phiếu

Theo đó, ông Trần Anh Đức, con trai ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT MSB - đã hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu MSB trong giai đoạn 6/8-4/9, thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Trần Anh Đức sở hữu hơn 20 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 0,53% vốn ngân hàng. Với thị giá MSB trong giai đoạn giao dịch, ước tính số tiền ông Đức chi ra cho thương vụ này vào khoảng gần 300 tỷ đồng .

Ông Trần Anh Tuấn hiện sở hữu hơn 31,5 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 0,84% vốn ngân hàng. Như vậy, sau khi giao dịch của ông Đức, tổng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của 2 cha con ông Trần Anh Tuấn tại MSB vào khoảng 1,38%.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được MSB công bố ngày 2/7, ROX Living hiện nắm 1,58% vốn ngân hàng này, tương đương 49,42 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, 7 pháp nhân có liên quan đến hệ sinh thái ROX Group cũng đang sở hữu tổng cộng khoảng 24,11% vốn MSB.

Ngoài nhóm cổ đông này, MSB còn có một số cổ đông lớn đáng chú ý như VNPT nắm 6,05%, Sapphire Invest nắm 4,13% và Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital sở hữu 1,26%.

Lãnh đạo và người nhà liên tục mua cổ phiếu

Động thái mua vào cổ phiếu MSB của người nhà Chủ tịch ngân hàng diễn ra trong bối cảnh nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người có liên quan cũng đang gia tăng sở hữu cổ phiếu, đặc biệt sau những nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường.

Tại Công ty Chứng khoán SSI (HoSE: SSI), ông Nguyễn Hồng Nam, em trai ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI - vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị ước tính khoảng 97 tỷ đồng .

Nếu hoàn tất giao dịch, ông Nam sẽ nâng lượng cổ phiếu SSI nắm giữ từ 10,3 triệu cổ phiếu (0,4% vốn) lên 15,3 triệu cổ phiếu (0,6% vốn). Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 25/8 đến 22/9 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Tại Công ty Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI), ông Tô Hải, Thành viên HĐQT, cũng đã hoàn tất mua hơn 31 triệu cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do lãnh đạo Vietcap nắm giữ tăng lên khoảng 205 triệu cổ phiếu, tương đương 17,83% vốn công ty. Theo ước tính, ông Hải đã chi gần 700 tỷ đồng cho thương vụ này.

Trong lĩnh vực bất động sản, hồi tháng 8, ông Lý Tuấn Kiệt, Phó tổng giám đốc và là con trai nhà sáng lập CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH), đã mua vào 20 triệu cổ phiếu KDH. Giao dịch diễn ra khi cổ phiếu bất động sản này đang giao dịch quanh vùng đáy 4 năm.

Tại CTCP Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (HoSE: HAX), ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT, đã mua gần 1 triệu cổ phiếu trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 18,3% vốn điều lệ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX), vừa mua 10 triệu cổ phiếu HPX thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn, nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,49% vốn điều lệ.