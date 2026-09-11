Quỹ đầu tư của bà Nguyễn Thanh Phượng muốn bán hết vốn tại Vietcap

VCAM, công ty quản lý quỹ do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch, đăng ký bán hết 580.500 cổ phiếu Vietcap để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Bà Nguyễn Thanh Phượng. Ảnh: Vietcap.

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM), do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 580.500 cổ phiếu VCI của Chứng khoán Vietcap để cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo thông báo, VCAM dự kiến thực hiện giao dịch bằng phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến 9/10. Với thị giá VCI khoảng 21.300 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu VCAM đăng ký bán có giá trị khoảng 12,4 tỷ đồng . Nếu giao dịch hoàn tất, công ty quản lý quỹ này sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VCI.

Động thái trên diễn ra sau khi VCAM và các quỹ do công ty quản lý liên tục giảm sở hữu tại Vietcap trong thời gian qua. Hồi tháng 3, VCAM từng bán hơn 218.000 cổ phiếu VCI. Đến tháng 5, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery (VCAMDF) cũng bán toàn bộ 135.000 cổ phiếu VCI.

Bà Nguyễn Thanh Phượng hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT tại cả VCAM và Vietcap. Cá nhân bà đang sở hữu hơn 30,8 triệu cổ phiếu VCI, tương đương 2,67% vốn điều lệ.

Trong khi VCAM tiếp tục giảm lượng cổ phiếu VCI nắm giữ, ông Tô Hải, Thành viên HĐQT Vietcap, vừa hoàn tất giao dịch mua 31,05 triệu cổ phiếu của công ty.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong giai đoạn từ ngày 4 đến 24/8. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VCI do ông Hải nắm giữ tăng từ khoảng 174,3 triệu đơn vị lên hơn 205,3 triệu đơn vị, tương đương khoảng 17,83% vốn điều lệ. Ông Hải tiếp tục là cổ đông lớn nhất tại Vietcap.

VCAM được thành lập năm 2006, hiện quản lý 3 quỹ gồm Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt, Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bản Việt và Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery.

Việc đăng ký bán VCI diễn ra không lâu sau khi VCAM công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 15 tỷ đồng trong kỳ, gần gấp 3 lần mức lỗ cùng kỳ năm trước.

Còn về phía Vietcap, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động gần 2.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 675 tỷ đồng , tăng 19% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 29% kế hoạch cả năm.

Năm nay, Vietcap đặt mục tiêu tổng doanh thu 6.525 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỷ đồng , lần lượt tăng 30% và 41% so với năm trước. Đây là một trong những kế hoạch kinh doanh cao nhất của doanh nghiệp.

Trước đó, tại các chia sẻ về triển vọng thị trường, bà Nguyễn Thanh Phượng đánh giá dòng tiền vào chứng khoán có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng tăng trưởng kinh tế và kỳ vọng Việt Nam được nâng hạng thị trường.

Bà cũng cho rằng việc giảm phụ thuộc của doanh nghiệp vào tín dụng ngân hàng, cùng quá trình phát triển thị trường vốn và các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán, có thể tạo thêm dư địa cho thị trường cổ phiếu và trái phiếu trong dài hạn.