TP.HCM yêu cầu loạt doanh nghiệp lớn đẩy nhanh dự án BT

UBND TP.HCM yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án BT, đồng thời rà soát chặt quỹ đất thanh toán, không đề xuất đất chưa đủ pháp lý, có tranh chấp, chồng lấn.

UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Văn bản được gửi đến Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu; Công ty TNHH Masterise hạ tầng Phú Mỹ; CTCP Masterise hạ tầng Cần Giờ; Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bến Nhà Rồng; CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn; CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền; CTCP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm.

Ngoài ra còn có liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (đại diện liên danh), Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên.

UBND TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư dự án BT đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo UBND TP.HCM, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT phải khẩn trương lập, hoàn thiện và trình hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng, dự toán và dự thảo hợp đồng dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP, xây dựng, đất đai và pháp luật có liên quan.

Các đơn vị phải lựa chọn tổ chức tư vấn đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật và yêu cầu tiến độ của từng dự án.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP.HCM về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, đồng bộ của hồ sơ, số liệu và phương án đề xuất. Thành phố yêu cầu không để việc triển khai trước một số công việc làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình hoặc phát sinh nghĩa vụ của Nhà nước khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Các nhà đầu tư phối hợp với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan lập kế hoạch triển khai chi tiết cho từng dự án. Kế hoạch phải xác định đầy đủ công việc, mốc tiến độ, đường găng, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm thực hiện, kèm theo sơ đồ tiến độ Gantt.

Kế hoạch này phải gửi Sở Tài chính tổng hợp, theo dõi và tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 14/9.

Thẩm định các dự án trước ngày 18/9

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định dự án PPP; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành và đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định, hoàn thành trước ngày 18/9.

Đồng thời, Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát cơ cấu nguồn thanh toán, khả năng cân đối vốn ngân sách Nhà nước (nếu có), giá trị và nguyên tắc sử dụng quỹ đất thanh toán.

UBND TP.HCM yêu cầu thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án trước ngày 18/9. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở này phối hợp xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng pháp lý và giá trị dự kiến của quỹ đất, bảo đảm phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định pháp luật; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Không đề xuất quỹ đất còn tranh chấp, chồng lấn

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng; tổ chức thẩm định hoặc tham gia thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng và dự toán theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Sở Xây dựng đồng thời phải kiểm soát sự phù hợp của giải pháp thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tổng mức đầu tư, tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Sở này cũng được giao khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND TP.HCM triển khai nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Phát triển đô thị, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời điểm có hiệu lực của Luật Phát triển đô thị, hoàn thành trước ngày 20/9.

Đối với quỹ đất dự kiến thanh toán, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát nguồn gốc, hiện trạng quản lý, sử dụng đất; điều kiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xác định tính khả thi, khả năng khai thác và các nghĩa vụ tài chính có liên quan, gửi Sở Tài chính tổng hợp.

Thành phố yêu cầu không đề xuất sử dụng quỹ đất chưa bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý hoặc có tranh chấp, chồng lấn, vướng mắc chưa được xử lý.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao khẩn trương rà soát sự phù hợp của dự án và quỹ đất dự kiến thanh toán với các cấp độ quy hoạch được phê duyệt; xác định rõ trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư, gửi Sở Tài chính và Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu theo quy định.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Tư pháp phối hợp, có ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo hợp đồng dự án và các vấn đề pháp lý liên ngành theo đề nghị của cơ quan chủ trì.

UBND TP.HCM yêu cầu không để xảy ra tình trạng triển khai dự án khi chưa đủ điều kiện hoặc hợp thức hóa các khối lượng, chi phí không đúng quy định.