TP.HCM dùng 2 khu đất 'vàng' thanh toán đối ứng làm cầu Cần Giờ

TP.HCM dùng 2 khu đất "vàng" ở trung tâm trị giá hơn 7.500 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng BT dự án cầu Cần Giờ; phần còn lại sẽ được chi từ ngân sách thành phố.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km, trong đó phần cầu dài khoảng 3 km, còn lại là đường dẫn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 19/6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

So với trước đó, dự án có một số điều chỉnh. Trong đó, phương án thanh toán cho nhà đầu tư được đổi theo hướng chỉ còn sử dụng 2 khu đất tại trung tâm thành phố, kết hợp ngân sách để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Theo đó, 2 khu đất dự kiến dùng để thanh toán gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn có giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng khoảng 4.111 tỷ đồng . Tổng giá trị quỹ đất đối ứng đạt hơn 7.533 tỷ đồng .

Với phương án tài chính mới, giá trị quỹ đất này tương đương khoảng 69,65% giá trị hợp đồng BT của dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ (có tổng mức đầu tư khoảng 10.816 tỷ đồng ). Phần còn lại khoảng 3.738 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng ngân sách thành phố sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng quỹ đất và dự kiến thực hiện trong vòng 2 năm kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác.

Phương án trên thay thế phương án trước đây sử dụng 3 khu đất gồm số 8-12 Lê Duẩn, số 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 152 Trần Phú với tổng giá trị khoảng 9.773 tỷ đồng . Sau khi rà soát, khu đất 152 Trần Phú được đưa ra khỏi danh mục thanh toán, khiến tổng giá trị quỹ đất giảm khoảng 2.240 tỷ đồng .

Thành phố cho biết việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở cập nhật giá thị trường, dự báo biến động giá đất trong thời gian triển khai dự án, đồng thời bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công và tránh thất thoát ngân sách.

Do giá trị quỹ đất giảm, phương án tài chính của dự án cũng thay đổi. Theo đó, tổng giá trị thanh toán hợp đồng BT vẫn khoảng 11.200 tỷ đồng , nhưng phần thanh toán bằng ngân sách tăng lên khoảng 3.700 tỷ đồng , gồm khoảng 3.200 tỷ giá trị gốc cùng 455 tỷ đồng chi phí lãi vay sau thời gian xây dựng và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Hiện, tổng mức đầu tư sơ bộ sau điều chỉnh của toàn dự án là 13.300 tỷ đồng , tăng khoảng 148 tỷ so với chủ trương đã được phê duyệt trước đó. Trong đó, dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữ nguyên là hơn 2.500 tỷ; dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ tăng lên hơn 10.800 tỷ đồng .

Nguyên nhân điều chỉnh chủ yếu xuất phát từ việc rà soát, sắp xếp lại quỹ đất thanh toán hợp đồng BT theo chủ trương của thành phố, làm thay đổi phương án thanh toán, cơ cấu nguồn vốn, phương án tài chính và giá trị vốn nhà nước tham gia trong dự án PPP. Từ đó phát sinh yêu cầu điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (giữa) dự kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Duy Hiệu.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km, trong đó phần cầu dài khoảng 3 km, còn lại là đường dẫn. Đây là công trình quan trọng, giúp kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ cũ và các khu vực lân cận, thay thế phà Bình Khánh hiện hữu.

Khi hoàn thiện, cầu Cần Giờ cùng với tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu… sẽ tạo các trục hạ tầng giao thông liên hoàn từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch.