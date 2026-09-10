Người 'bắt đáy' cổ phiếu FPT lãi lớn

Cổ phiếu FPT tăng 2,9% trong phiên 10/9, qua đó tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng và trở thành một trong những động lực đáng kể giúp chỉ số VN-Index giữ được sắc xanh.

Cổ phiếu FPT tăng hơn 2% trong phiên 10/9. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch khá ảm đạm trong ngày 10/9 khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian nhưng mức tăng rất khiêm tốn, trong khi độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía giảm.

Lực cầu chưa đủ mạnh để tạo ra một nhịp tăng rõ ràng. Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục thiếu một nhóm ngành đủ sức đóng vai trò dẫn dắt, khiến diễn biến giữa các cổ phiếu phân hóa và chỉ số chính không có nhiều đột biến trong phiên. Dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng khá tốt, mức tăng này chủ yếu giúp VN-Index giữ được sắc xanh thay vì tạo ra động lực cho một nhịp bứt phá.

Thanh khoản cũng là điểm đáng chú ý khi tiếp tục thu hẹp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 14.500 tỷ đồng , giảm 7% so với phiên trước. Việc giá trị giao dịch sụt giảm cho thấy dòng tiền đang có xu hướng đứng ngoài quan sát, trong bối cảnh nhà đầu tư chưa tìm thấy động lực đủ rõ để gia tăng vị thế.

Kết phiên, VN-Index tăng 2,11 điểm (+0,1%) lên 1.829,23 điểm; HNX-Index ngược chiều giảm 1,11 điểm (-0,4%) xuống 278,37 điểm còn UPCoM-Index giảm 0,48 điểm (-0,4%) xuống 126,87 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục cho thấy sự giằng co. Toàn thị trường ghi nhận 316 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn), 951 mã giữ tham chiếu và 280 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần).

Nhóm vốn hóa lớn VN30 cũng rơi vào trạng thái tương tự khi có 13 mã tăng, 11 mã giảm và 6 mã đứng giá. Tuy nhiên, mức tăng tương đối tích cực của một số cổ phiếu trụ vẫn giúp VN30-Index tăng hơn 9 điểm, lên 1.976 điểm.

Cổ phiếu FPT hồi phục hơn 20% từ đáy. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên hôm nay đến từ một số mã vốn hóa lớn tăng khá mạnh. Trong đó, VHM (+1,4%), FPT (+2,9%), VCB (+0,5%), STB (+1,7%), MWG (+1,8%), SSB (+1,7%), VPI (+4,6%), VPB (+0,4%), DGW (tăng trần) và GEE (+1,6%).

Đáng chú ý, FPT là một trong những cổ phiếu có mức tăng nổi bật trong nhóm vốn hóa lớn, qua đó góp phần hỗ trợ đáng kể cho chỉ số. Hiện thị giá FPT đã vươn lên mốc 74.500 đồng/đơn vị, cao nhất trong vòng 3 tháng qua. So với mức đáy dài hạn thiết lập vào cuối tháng 7, giá FPT đã hồi phục hơn 20%.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn như VPL (-2,2%), GAS (-1,3%), HPG (-0,9%), HVN (-2,1%), BSR (-0,9%), CTG (-0,5%), TCX (-1%), MBB (-0,5%), BCM (-1,5%) và GVR (-0,5%).

Điểm sáng đáng chú ý trong phiên 10/9 đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khi khối này bất ngờ đảo chiều, mua ròng hơn 400 tỷ đồng trên thị trường.

Dòng tiền ngoại tập trung đáng kể vào VIC và FPT, với giá trị mua ròng lần lượt hơn 248 tỷ đồng và 220 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, VHM chịu áp lực bán ròng hơn 290 tỷ đồng . Một số cổ phiếu ngân hàng cũng bị khối ngoại bán ròng, gồm CTG với 74 tỷ đồng và HDB với 39 tỷ đồng .