Hãng ngoại vẫn áp đảo hãng Việt ở đường bay quốc tế

Thị trường hàng không quốc tế tăng trưởng hai chữ số đang tạo dư địa để cả hãng Việt và hãng ngoại mở rộng mạng bay, nhưng phần lớn công suất vẫn nằm trong tay các hãng nước ngoài.

Nhu cầu đi lại quốc tế tăng mạnh đang kéo cả hãng Việt Nam và nước ngoài mở thêm đường bay, tăng tần suất và đưa máy bay lớn hơn vào khai thác. Tuy nhiên, phần lớn thị trường vẫn nằm trong tay các hãng ngoại.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng hành khách bay quốc tế đạt 26,2 triệu lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng 9,6 triệu lượt khách, tăng 0,2% so với cùng kỳ và chiếm 36,6% tổng sản lượng.

Như vậy, các hãng nước ngoài vẫn đảm nhận khoảng 63,4% lượng khách quốc tế đến và đi từ Việt Nam.

Về mạng bay, các hãng Việt đang khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong khi đó, các hãng nước ngoài từ 41 quốc gia, vùng lãnh thổ khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam.

Hãng ngoại tăng chuyến, mở rộng cửa ngõ

Sau giai đoạn khó khăn vì những bất ổn địa chính trị, nhóm hãng bay Trung Đông đang tăng tốc trở lại Việt Nam. Emirates sẽ nâng đường bay Dubai - Hà Nội lên 2 chuyến/ngày từ 1/12, đồng thời đưa Airbus A350 vào khai thác tại TP.HCM từ tháng 11.

Qatar Airways cũng tăng tần suất TP.HCM - Doha từ 7 lên 11 chuyến/tuần từ tháng 11. Trong khi đó, Etihad Airways đã khôi phục đường bay Abu Dhabi - Hà Nội với tối đa 14 chuyến/tuần.

Trước giai đoạn gián đoạn do xung đột tại Trung Đông, Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways khai thác tổng cộng khoảng 84 chuyến/tuần đến Việt Nam. Năm 2025, ba hãng vận chuyển gần 1,4 triệu hành khách trên hơn 7.000 chuyến bay.

Emirates sẽ khai thác chuyến bay thứ hai mỗi ngày đến Hà Nội từ tháng 12, đồng thời đưa Airbus A350 vào đường bay TP.HCM - Dubai từ tháng 11. Ảnh: Emirates.

Lợi thế của nhóm này nằm ở hệ thống hub tại Dubai, Doha và Abu Dhabi. Từ Việt Nam, hành khách có thể nối chuyến tới châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và nhiều thị trường khác.

Ở khu vực Nam Á, Air India từ tháng 5 đã mở đường bay Delhi - Hà Nội với 5 chuyến/tuần, trở thành cửa ngõ thứ hai của hãng tại Việt Nam sau TP.HCM. Đường bay bổ sung khoảng 7.028 ghế mỗi tháng, bên cạnh đường Delhi - TP.HCM khai thác hàng ngày.

Trong 6 tháng đầu năm, các hãng hàng không Việt Nam và Ấn Độ thực hiện hơn 4.400 chuyến bay, vận chuyển gần 820.400 hành khách, tăng lần lượt 11,7% về số chuyến và 14,7% về hành khách.

Tại Đông Bắc Á, các hãng cũng tăng nguồn cung. Parata Air mở đường bay Incheon - Hà Nội hàng ngày từ tháng 7. Korean Air từ cuối tháng 10 chuyển một số chuyến Seoul - Hà Nội và Seoul - TP.HCM sang Airbus A330-300 để tăng số lượng ghế khai thác.

Ở thị trường Trung Quốc, China Southern duy trì mạng bay dày giữa các thành phố lớn của hai nước, với nhiều chuyến mỗi ngày trên các tuyến Hà Nội/TP.HCM - Quảng Châu và Thâm Quyến.

Hãng bay Việt tăng tốc

Ở chiều ngược lại, các hãng Việt Nam đang tăng tốc xây dựng mạng bay quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh đội tàu bay được bổ sung.

Vietnam Airlines trong năm nay mở rộng mạng bay tới châu Âu và châu Á. Hãng mở các đường TP.HCM - Phuket và TP.HCM - Colombo, bên cạnh việc tăng tần suất tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Manila (Philippines), Moscow (Nga) và Australia. Riêng đường Hà Nội - Osaka sẽ được nâng lên 14 chuyến/tuần từ tháng 12.

Vietjet mở rộng nhanh hơn về số lượng đường bay. Hãng liên tục bổ sung các đường bay tới Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan, Nhật Bản và châu Âu.

Trong năm nay, hãng công bố các đường TP.HCM - Colombo, Hà Nội - Almaty, Hà Nội - Prague, đồng thời mở thêm các đường bay tới Cebu và Clark của Philippines. Vietjet cũng tiếp tục tăng mạng bay Trung Quốc với các đường từ Hà Nội và TP.HCM tới Hàng Châu, Ân Thi, Hoàng Sơn, Quế Lâm và nhiều thành phố khác.

Sun PhuQuoc Airways là cái tên mới nhất tham gia cuộc mở rộng này. Hãng đang xây dựng mạng bay quốc tế lấy Phú Quốc làm trung tâm, với các điểm đến như Singapore, Seoul, Đài Bắc, Hong Kong, Thành Đô và Bangkok.

Hãng cũng mở thêm các đường bay Hà Nội - Seoul và TP.HCM - Seoul, nâng tổng số đường bay Việt Nam - Hàn Quốc lên 3 với 28 chuyến/tuần.

SPA nhận máy bay thân rộng, tạo thêm dư địa mở các đường bay quốc tế dài. Ảnh: H.S.

Đáng chú ý, Sun PhuQuoc Airways đã nhận Airbus A330 đầu tiên trong kế hoạch nhận 8 máy bay thân rộng từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027. Hãng dự kiến nâng đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm, tạo thêm dư địa mở các đường bay quốc tế dài hơn.

Việc cả hai nhóm cùng mở rộng diễn ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng. Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, khách từ châu Âu tăng 53,4%, châu Mỹ tăng 20,7% và châu Úc tăng 23,3%, tạo thêm nhu cầu cho các đường bay dài.

Ở chiều ngược lại, người Việt cũng tăng nhu cầu du lịch nước ngoài. Năm 2025, khoảng 6,7 triệu lượt người Việt xuất cảnh, tăng 26,4% so với năm trước.

Quy mô thị trường vì vậy đang tạo dư địa cho cả hai phía tăng công suất. Các hãng Việt Nam mở thêm đường bay để giành thị phần khách quốc tế, trong khi các hãng nước ngoài tận dụng mạng lưới trung chuyển và tần suất lớn để kết nối Việt Nam với các thị trường toàn cầu.