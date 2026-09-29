Sân bay Long Thành chốt giá dịch vụ hành khách

Bộ Xây dựng chính thức ban hành giá dịch vụ hành khách tại sân bay Long Thành, áp dụng từ 1/10, trước thời điểm sân bay dự kiến khai thác thương mại.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang được tăng tốc hoàn thiện trước thời điểm khai thác thương mại. Ảnh: ACV.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1679/QĐ-BXD về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, áp dụng từ ngày 1/10.

Theo quyết định, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Long Thành, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được áp dụng ở hai mức.

Với hành khách đi chuyến bay quốc nội, mức giá là 90.909 đồng/người. Với hành khách đi chuyến bay quốc tế, mức giá là 25 USD /người.

Mức giá này được áp dụng đối với các vé xuất bán từ 0h ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương nơi xuất vé.

Một quy định đáng chú ý trong quyết định là trường hợp hành khách đã mua vé với điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng sau đó chuyến bay được chuyển sang Long Thành.

Nếu việc chuyển đổi nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không, mức giá dịch vụ tại Tân Sơn Nhất ở thời điểm xuất vé sẽ tiếp tục được áp dụng. Hành khách không phải nộp thêm phần chênh lệch nếu giá tại Long Thành cao hơn; ngược lại, cũng không được hoàn trả phần chênh lệch nếu mức giá tại Long Thành thấp hơn.

Quy định này được ban hành trong bối cảnh hoạt động khai thác giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành dự kiến được chuyển đổi theo từng giai đoạn.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn đầu từ tháng 12/2026, các hãng được khuyến khích khai thác các đường bay quốc tế tại Long Thành theo nhu cầu. Từ mùa hè 2027, các chuyến bay quốc tế đường dài dự kiến được chuyển sang Long Thành, trước khi tiếp tục chuyển các đường bay quốc tế còn lại vào mùa đông 2027, ngoại trừ một số chặng ngắn do các hãng Việt Nam khai thác.

Mức 90.909 đồng đối với khách nội địa và 25 USD đối với khách quốc tế thực tế đã xuất hiện trong phương án giá được xây dựng trước đó.

Theo phương án do ACV lập, mức giá được tính theo phương pháp chi phí với sự phối hợp của Liên danh tư vấn Incheon Airport. Riêng giá dịch vụ quốc tế được tính toán theo phương pháp chi phí lên tới 31,78 USD /người, nhưng ACV đề xuất mức 25 USD trong giai đoạn đầu nhằm hỗ trợ hãng bay và hành khách trong quá trình chuyển đổi khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10. Đây là một trong những bước hoàn thiện cơ chế cần thiết trước khi Long Thành bước vào giai đoạn khai thác thương mại.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có công suất thiết kế 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Cục Hàng không Việt Nam cho biết sân bay dự kiến vận hành thử trong giai đoạn tháng 9-11/2026 trước khi khai thác thương mại.

Việc ban hành mức giá dịch vụ diễn ra khi sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm nay.

Dự án thành phần 3 có 16 gói thầu xây lắp chính, trong đó 4 gói đã hoàn thành và 12 gói đang triển khai. Đến đầu tháng 9, tổng giá trị thực hiện của 16 gói đạt hơn 80% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục đã chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm và tích hợp hệ thống.