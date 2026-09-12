TP.HCM thúc tiến độ dự án metro Thủ Thiêm - Long Thành

UBND TP.HCM vừa giao loạt nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành cho các sở, ngành và doanh nghiệp đề xuất dự án đường sắt kết nối sân bay Long Thành, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản số 8412/UBND-DA gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, và CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh về việc đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ chỉ đạo tại các thông báo, công văn liên quan trước đó; đồng thời tập trung rà soát, đôn đốc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với Đại Quang Minh rà soát, tham mưu, đề xuất UBND thành phố về danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT; trình trước ngày 13/9, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Sở Tài chính được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất và dự thảo tờ trình của UBND thành phố trình HĐND xem xét, chấp thuận phương án thực hiện đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất, dự kiến trong tháng 9 theo đúng quy định. Hồ sơ trình phải bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; trình UBND trước ngày 13/9.

Đối với Sở Xây dựng, TP.HCM giao nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và dự thảo tờ trình của UBND thành phố trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư dự án theo trường hợp có yêu cầu cấp bách cần thực hiện ngay; chuyển đổi hình thức đầu tư công sang phương thức đối tác công - tư (PPP) trong chương trình hành động số 03-CTrHĐ/TU ngày 14/11/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Nội dung dự thảo cần lưu ý đến trách nhiệm bố trí ngân sách hoặc quỹ đất thanh toán đối với công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đồng Nai; hoàn thành trước ngày 13/9.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP.HCM được yêu cầu thực hiện chỉ đạo của UBND tại Công văn số 21941/VP-DA ngày 25/8 về nghiên cứu, rà soát phương án công nghệ dự án; tham mưu, đề xuất trước ngày 13/9.

Toàn tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành có 18 nhà ga, gồm 16 ga trên cao và 2 ga ngầm, không tính ga Thủ Thiêm. Đồ họa: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành do CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh lập, đang được cơ quan chuyên môn thẩm định, tuyến có chiều dài khoảng 46,44 km, từ phía đông ga Thủ Thiêm thuộc tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, phường Bình Trưng, TP.HCM, đến depot Cẩm Đường, xã Xuân Đường, TP Đồng Nai.

Toàn tuyến có 18 nhà ga, gồm 16 ga trên cao và 2 ga ngầm, không tính ga Thủ Thiêm. Trong giai đoạn 1, dự án dự kiến xây dựng trước 14 ga nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.

Theo thiết kế, tuyến có công suất tối đa gần 47.000 lượt khách/giờ, bình quân hơn 23.400 lượt khách/giờ/hướng. Tàu có tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h và vận hành ở mức 80-110 km/h tùy đoạn.

Tuyến áp dụng công nghệ tự động hóa GoA4, cấp độ tự động hóa cao nhất theo tiêu chuẩn châu Âu, tương đồng với trục metro Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm nhằm tăng tính đồng bộ trong khai thác.

Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 134.169 tỷ đồng , chưa gồm chi phí giải phóng mặt bằng, giảm so với nghiên cứu trước. Dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng BT, nhà đầu tư huy động vốn và được thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước.

Công trình dự kiến hoàn thành năm 2030, tạo trục vận tải khối lượng lớn kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành. Đồng thời, cùng với metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, người dân có thêm trục kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.