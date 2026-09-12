T&T Group cùng TotalEnergies phát triển dự án điện khí LNG tỷ USD ở Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn Năng lượng T&T (T&T Energy Group) và Công ty TotalEnergies Gas & Power Activities đã trao biên bản ghi nhớ về phát triển dự án điện khí LNG Long Sơn.

Công ty CP Tập đoàn Năng lượng T&T (T&T Energy Group) - thành viên của Tập đoàn T&T và Công ty TotalEnergies Gas & Power Activities (thuộc Công ty TotalEnergies SE) mới đây đã trao biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án điện khí LNG Long Sơn (TP.HCM). Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ từ ngày 10-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo biên bản ghi nhớ, hai doanh nghiệp sẽ cùng nghiên cứu tiềm năng thành lập liên danh để phát triển dự án LNG Long Sơn, với mục tiêu xây dựng và vận hành nhà máy điện khí LNG, đồng thời cung cấp khí LNG với giá cạnh tranh cho dự án.

TotalEnergies Gas & Power Activities sẽ là nhà đầu tư và đồng phát triển dự án LNG Long Sơn, chịu trách nhiệm về các vấn đề như đầu tư nhà máy điện và hạ tầng LNG; cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng với mức giá cạnh tranh; chủ trì thu xếp tài chính cho dự án.

Trong khi đó, T&T Energy Group sẽ là nhà đầu tư và đồng phát triển dự án, chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án tại Việt Nam như phối hợp với các cơ quan chính quyền cấp tỉnh, địa phương và Trung ương về việc phát triển, tài trợ, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng cho dự án; thực hiện các thủ tục liên quan tới pháp lý, hành chính để có được các phê duyệt cần thiết của Chính phủ.

Biên bản ghi nhớ cũng xác định định hướng hợp tác về nguồn cung LNG. Sau khi liên danh được chính thức lựa chọn là nhà đầu tư cho dự án, hai bên sẽ tham gia đàm phán Thỏa thuận Mua bán LNG để TotalEnergies trở thành nhà cung cấp LNG cho dự án.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Long Sơn tại TP.HCM có tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 40.000 tỷ đồng , tương đương hơn 1,5 tỷ USD , công suất khoảng 1.500 MW.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những nhà máy điện khí LNG lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Nam và cả nước trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng đến năm 2050.

Hiện dự án đã được TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như được đưa vào Quy hoạch điện VIII theo Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TotalEnergies Gas & Power Activities là công ty thuộc TotalEnergies SE, hiện là một trong những nhà khai thác LNG lớn nhất trên thế giới, với danh mục toàn cầu đạt 44 triệu tấn/năm vào năm 2025. Tập đoàn có hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị LNG, từ sản xuất, vận chuyển, tái khí hóa đến kinh doanh và cung cấp LNG.

Tại Việt Nam, TotalEnergies hiện là một trong những nhà cung cấp LNG cho kho Thị Vải, phục vụ nguồn khí cho việc vận hành các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do PV Power quản lý.

Trong khi đó, T&T Group cũng là nhà đầu tư và phát triển dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam thông qua công ty thành viên T&T Energy Group, tổng danh mục các dự án đã và đang đầu tư của doanh nghiệp này vào khoảng 2.900 MW, trong đó gần 1.200 MW đã vận hành thương mại.

Bên cạnh hàng loạt dự án năng lượng tái tạo tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam, T&T Group còn phát triển dự án điện gió Savan 1 tại Lào.

Đối với lĩnh vực điện khí, T&T Group đang cùng các đối tác Hàn Quốc phát triển dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 công suất 1.500 MW tại tỉnh Quảng Trị.

Việc hợp tác với TotalEnergies để phát triển dự án điện khí LNG Long Sơn lần này sẽ tiếp tục gia tăng thêm danh mục các dự án điện tái tạo, điện sạch của tập đoàn phía Việt Nam, với mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất 25-30 GW, tương đương khoảng 10% tổng công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam.