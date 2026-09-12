Aeon Mall chỉ ra cách vận hành trung tâm thương mại ở vùng ngập lụt

Aeon Mall Việt Nam cho biết đã chuẩn bị nhiều giải pháp từ dự phòng đến diễn tập ứng phó để duy trì hoạt động các trung tâm thương mại tại nhóm thành phố có nguy cơ ngập lụt cao.

Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam mới đây đã giới thiệu 2 dự án trung tâm thương mại mới ở Việt Nam gồm Aeon Mall Thanh Hóa và Aeon Mall Hạ Long, dự kiến lần lượt khai trương vào tháng 10 và tháng 11.

Điểm đáng chú ý nhất của “ông lớn” bán lẻ Nhật Bản trong chiến lược phát triển lần này ngoài nằm ở quy mô mặt bằng bán lẻ, còn thể hiện ở năng lực ứng phó thiên tai, một bài học đúc kết trực tiếp từ Aeon Mall Huế, trung tâm thương mại đã trải qua đợt lũ lịch sử tại miền Trung.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Isobe Daisuke - Tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam - cho biết trong đợt lũ vừa qua tại TP Huế, Aeon Mall "gần như không ghi nhận thiệt hại".

Aeon Mall Huế được xây dựng tại khu vực vốn được xem là "rốn lũ" của thành phố, nhưng nhờ kỹ thuật xây dựng và việc nghiên cứu số liệu lũ lụt trong suốt 70 năm đã giúp trung tâm thương mại này vẫn duy trì hoạt động trong khi nhiều tuyến đường tại Huế chìm trong biển nước.

Ông Isobe Daisuke cho biết kinh nghiệm này đã được nghiên cứu và sẽ áp dụng ngay từ đầu cho hai dự án mới ra mắt.

Mang kinh nghiệm ở Huế tới Thanh Hóa, Hạ Long

"Tại các trung tâm thương mại sắp mở tại Thanh Hóa và Hạ Long, chúng tôi cũng đã có nghiên cứu về tình hình thời tiết và khí hậu, thiên tai và thảm họa của địa phương có thể gặp phải từ trước để làm sao chọn được vị trí đặt trung tâm phù hợp", ông Daisuke nhấn mạnh.

Vị lãnh đạo cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn các phương án kỹ thuật cho tình huống thời tiết cực đoan tại hai địa phương mới.

"Về mặt công trình, chúng tôi có những thanh chắn chuyên dụng với tác dụng chắn nước dâng cao, để nước không tràn vào các hầm đỗ xe. Đối với nguy cơ mất điện đi kèm ngập lụt, trung tâm thương mại được bố trí sẵn máy phát điện cỡ lớn sử dụng dầu diesel, đảm bảo duy trì vận hành tối thiểu 5 giờ khi mất điện lưới", ông chia sẻ.

Ông Isobe Daisuke - Tổng giám đốc Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam. Ảnh: Aeon Mall Việt Nam.

Song song với giải pháp phần cứng, doanh nghiệp cũng duy trì cơ chế diễn tập định kỳ với các kịch bản thiên tai, cháy nổ, ngập lụt và cứu hộ cứu nạn. Theo ông Isobe Daisuke, trước khi khai trương sẽ có một đợt diễn tập quy mô lớn, và sau khi đi vào hoạt động, các đợt diễn tập định kỳ tiếp theo sẽ được duy trì nhằm trang bị kỹ năng ứng phó cho nhân viên, giúp khách hàng yên tâm khi mua sắm.

Về chất lượng công trình, ông Isobe Daisuke khẳng định các dự án của Aeon Mall tại Việt Nam trước hết phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong nước về an toàn xây dựng, đồng thời hướng tới tiêu chuẩn tương đương với các công trình của tập đoàn tại Nhật Bản, bao gồm cả khả năng kháng chấn động đất và tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Tiêu chí của tập đoàn được xây dựng tại Nhật Bản, sau đó áp dụng linh hoạt tại từng thị trường theo đặc thù địa phương.

Ông dẫn chứng cụ thể quy định của Việt Nam về chiều cao lan can kính tại các khu vực giếng trời chỉ yêu cầu khoảng 140 cm, nhưng tiêu chuẩn nội bộ của tập đoàn áp dụng mức 160 cm. Ông Isobe Daisuke cho biết doanh nghiệp luôn rà soát, cập nhật các tiêu chuẩn an toàn hàng năm, nhằm đảm bảo các dự án mới luôn sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, thảm họa xảy ra.

Với việc chuẩn hóa từ khâu chọn địa điểm, thiết kế kết cấu, đến quy trình vận hành trong tình huống khẩn cấp, mô hình ứng phó thiên tai của Aeon Mall Huế đang được xem là tiền lệ tham chiếu quan trọng cho chiến lược mở rộng của tập đoàn tại các địa phương có nguy cơ ngập lụt cao như Thanh Hóa và Hạ Long.

Bên cạnh yếu tố công trình, ông Tezuka Daisuke, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam nhấn mạnh thêm yếu tố con người và dịch vụ trong ứng phó thiên tai.

Ông cho biết trong đợt lũ lụt ở miền Trung, dù khu vực xung quanh Aeon Mall Huế ngập hoàn toàn, nước vẫn không thể tràn vào bên trong tòa nhà, kết quả này có sự đóng góp lớn của đội ngũ cán bộ, nhân viên, những người đã phải tăng cường khối lượng và thời gian làm việc trong những ngày mưa lũ.

Với những khách hàng mắc kẹt không thể về nhà do mưa lũ, trung tâm thương mại đã bố trí chỗ sạc điện thoại, khu vực nghỉ ngơi, thậm chí tìm kiếm thuyền hoặc xuồng để hỗ trợ đưa khách hàng về nhà.

Theo ông Tezuka Daisuke, kinh nghiệm thực tế về "phần mềm" dịch vụ chăm sóc khách hàng này sẽ tiếp tục được kế thừa và phát triển tại các trung tâm thương mại mới.