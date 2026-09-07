Starbucks lần đầu mở cửa hàng ký hiệu, 'núp hẻm' tại TP.HCM

Không nằm trên mặt đường lớn hay trung tâm thương mại, cửa hàng mới của thương hiệu nằm sâu trong hẻm, được vận hành bởi đội ngũ nhân viên là người điếc, khiếm thính.

Cửa hàng kí hiệu đầu tiên của Starbucks có sự khác biệt ngay từ biển hiệu ở lối vào. Ảnh: ĐVCC.

Tối 7/9, Starbucks Vietnam thông báo mở cửa hàng ký hiệu (Signing Store) đầu tiên ở Việt Nam, đặt tại TP.HCM. Đây là cửa hàng đầu tiên của thương hiệu được phục vụ và vận hành bởi đội ngũ nhân viên là người điếc và khiếm thính.

Tại đây, ngôn ngữ ký hiệu trở thành một phần trong trải nghiệm gọi món và giao tiếp với khách hàng. Mỗi tách cà phê được phục vụ theo một cách khác, nhưng vẫn giữ những nét quen thuộc của thương hiệu.

“Chúng tôi tin rằng sự kết nối chân thành có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Cửa hàng là không gian của sự thấu hiểu, trân quý và gắn kết cộng đồng”, đại diện thương hiệu chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không chỉ là một mô hình cửa hàng mới, địa điểm này nằm trong định hướng thực hiện trách nhiệm cộng đồng của nhãn hàng tại Việt Nam, tập trung vào việc thúc đẩy cơ hội việc làm và hỗ trợ xã hội cho cộng đồng người điếc và khiếm thính tại TP.HCM.

Thương hiệu cho biết đã hợp tác với Câu lạc bộ Công tác Xã hội Thanh niên địa phương trong hoạt động này. Trong 2 năm tới, một phần doanh thu của cửa hàng sẽ được đóng góp cho các chương trình tập huấn và hỗ trợ thiết yếu do câu lạc bộ điều phối.

Các cửa hàng ký hiệu khác thuộc hệ thống cũng đã được đưa vào định hướng dài hạn. Một số địa điểm mới đang được xem xét.

Cửa hàng được phục vụ và vận hành bởi đội ngũ nhân viên là người điếc, khiếm thính. Ảnh: ĐVCC.

Ngoài ra, điểm đặc biệt khác của cửa hàng mới nằm ở vị trí. Thay vì tọa lạc trên mặt đường lớn hoặc trong các trung tâm thương mại như phần lớn cơ sở tại Việt Nam, địa điểm mới nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Cao Thắng (phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Cách gọi món tại đây cũng được điều chỉnh để khách hàng và nhân viên có thể giao tiếp thuận tiện hơn. Thay vì gọi món trực tiếp bằng lời nói, khách hàng thực hiện thao tác trên máy tính bảng tại quầy, sau đó theo dõi màn hình kỹ thuật số để nhận biết trạng thái đơn hàng.

Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm bớt rào cản giao tiếp, đồng thời tạo ra một quy trình gọi món chủ động và tự nhiên hơn cho cả khách hàng lẫn nhân viên.

Mô hình phục vụ bằng ngôn ngữ ký hiệu không hoàn toàn mới tại Việt Nam. Ở Hội An, Reaching Out Teahouse là một địa chỉ nổi tiếng với đội ngũ nhân viên khiếm thính. Quán nằm trên đường Trần Phú (phường Hội An, Đà Nẵng), phục vụ trà và bánh trong không gian yên tĩnh, với khách hàng giao tiếp với nhân viên thông qua những tấm thẻ gỗ và cử chỉ.

Ở Hà Nội, Kymviet cũng xây dựng mô hình cà phê gắn với cộng đồng người điếc. Khách có thể gọi đồ bằng các thẻ hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu, từ việc chọn món đến các yêu cầu như nóng, lạnh, thêm sữa hay đường.

Hay tại TP.HCM, Osaka Coffee (phường Chánh Hưng) là một mô hình tương tự, với đội ngũ nhân viên 100% là người khiếm thính, điếc.

Những mô hình này cho thấy việc đưa ngôn ngữ ký hiệu vào trải nghiệm F&B đã xuất hiện ở nhiều quy mô khác nhau, trước khi được một thương hiệu lớn như Starbucks phát triển thành mô hình cửa hàng riêng.