5 quán bar treo đèn lồng, chơi nhạc DJ đêm Trung thu ở TP.HCM

Drinking Healing, Bà Bar, Hai Tô Bar... là những quán bar trang trí Trung thu, phục vụ cocktail theo chủ đề để thực khách tận hưởng đêm trăng gần gũi nhưng vẫn chất chơi ở TP.HCM.

Trước Rằm tháng 8 khoảng 2 tuần, các quán bar tại TP.HCM đã sẵn sàng chào đón thực khách đến ăn bánh nướng, uống cocktail theo chủ đề mùa trăng và nghe nhạc Trung thu remix.

Tối 15/8 âm lịch, đèn ông sao được thắp sáng trong các quán bar, đưa thực khách vào không khí tưng bừng của đêm trăng tròn với seasonal menu (thực đơn theo mùa), bánh nướng và những màn chơi nhạc của DJ. Nếu muốn tận hưởng một mùa Trung thu sành điệu, quán bar ở TP.HCM là một lựa chọn lý tưởng.



Drinking Healing

Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn

Bar . 17-2h . 99.000-649.000 đồng/món

Nằm trên tầng 2 của một tòa nhà Pháp cổ, Drinking & Healing giữ lại nhiều dấu vết của kiến trúc cũ. Không gian không quá rộng, nhưng các khu vực ngồi tương đối tách biệt, tạo cảm giác riêng tư. Trung thu năm nay, quán treo lồng đèn thỏ ngọc ở khu vực lối vào, trước quán bố trí ông trăng khổng lồ. Bên trong, ánh đèn vàng được hạ thấp, phủ lên quầy bar kéo dài ở giữa.

Thực đơn của quán lấy cảm hứng từ văn hóa và nguyên liệu địa phương, tập trung vào các loại cocktail nền Rum, Vodka. Cocktail giữ được vị nguyên bản của rượu, kết hợp độ thanh chua, ngọt và đậm nồng.

Đến đây vào đêm Rằm tháng 8, guest shift chủ đề Trung thu sẽ mang đến đến những ly cocktail có câu chuyện riêng, được pha chế bởi bartender có tiếng để kết nối thực khách.

Đồ uống gợi ý: clover club, ramos gin fizz, gimlet...

Hai Tô Bar

Huỳnh Mẫn Đạt, phường Thạnh Mỹ Tây

Bar . 17-1h . 30.000-850.000 đồng

Hai Tô Bar được thiết kế theo cảm hứng miền Tây Nam Bộ. Không gian sành điệu nhưng gần gũi, nhiều chi tiết gợi không khí miền quê sông nước như mái lá, vách tre, gạch đỏ, ánh đèn vàng ấm. Trung thu đến gần, quán bố trí booth ông trăng phát sáng, treo lồng đèn giấy kính để thực khách chụp ảnh.

Thay vì chỉ dựa trên các công thức cocktail kinh điển, đồ uống tại đây sáng tạo từ rượu chùm ruột, trái giác, nếp than..., tạo nên sự kết hợp vừa quen vừa lạ. Đi kèm còn có rượu vang. Đêm Trung thu, một số loại cocktail màu vàng đại diện cho trăng được phục vụ chính.

Bartender được đánh giá thân thiện, am hiểu về nhiều loại cocktail. Thực khách nên đặt bàn trước vào đêm Trung thu bởi quán bar này khá đông vào những đêm có biểu diễn hoặc dịp lễ hội.

Đồ uống gợi ý: cá kho trái giác, bánh da lợn, tuổi thơ chua lét...

ChinChin Bar

Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn

Bar . 18-0h . Từ 200.000 đồng/món

Ẩn trên tầng một của tòa nhà cũ, ChinChin Bar có không gian khá tối và kín, với những bộ bàn ghế nhỏ, sofa theo chủ đề Sài Gòn thập niên 1950. Quán giữ lại tường gạch thô của mặt bằng ban đầu, kết hợp cách bài trí đương đại.

Mùa Trung thu, ở khu vực quầy bar, ánh sáng nhiều màu sắc được tạo ra từ lồng đèn giấy kính ông sao treo xung quanh. Càng về đêm, không khí tại đây càng sôi động. Đêm 15/8 âm lịch, thực khách sẽ được lắng nghe giai điệu Trung thu deep house.

Thực đơn cocktail đa dạng, bartender có thể điều chỉnh hoặc pha một ly riêng dựa trên khẩu vị của khách. Nổi bật là các loại cocktail từ trái cây, trên nền rượu Rum, Gin, Whisky. Hương vị pha chế vừa miệng. Tuy nhiên, mức giá một số loại cocktail khá cao so với mặt bằng chung.

Đồ uống gợi ý: take time, whiskey sour, gin tonic...

Bà Bar

Nguyễn Cừ, phường An Khánh

Bar . 17-0h . Từ 120.000 đồng/món

Bà Bar tạo dựng không gian giao thoa giữa văn hóa nhậu Việt Nam, tinh thần kết nối cộng đồng và trải nghiệm nightlife hiện đại. Quán có quy mô vừa, tone màu xanh ngọc kết hợp ánh đèn vàng. Một góc quán dành cho quầy bar và DJ, phía trước có khoảng hiên với vài chỗ ngồi nhìn ra đường Nguyễn Cừ.

Thực đơn xoay quanh cocktail mang hương vị Việt, gợi lại sự quen thuộc theo cách hiện đại. Bên cạnh cocktail đặc trưng, quán cũng có các dòng rượu và cocktail kinh điển. Cách bày trí đơn giản nhưng có điểm nhấn. Điểm trừ là hương vị giữa các món chưa đồng đều.

Mùa Trung thu năm nay, quán cho ra mắt seasonal menu giới hạn, gồm thỏ trong trăng với rượu whisky và trà olong mật ong, lục nguyệt hương với matcha và rượu Vodka, liên hoa tửu với rượu Whisky và hoa hồng.

Đồ uống gợi ý: lychee martini, negroni, midori sour...

The View Rooftop Bar

Bùi Viện, phường Bến Thành

Bar . 7-2h . Từ 59.000 đồng/món

The View Rooftop Bar nằm trên tầng cao của một tòa nhà, gồm không gian ngoài trời và trong nhà. Một số bàn được bố trí sát lan can, hướng ra khu trung tâm, phía trong là quầy bar và những dãy bàn cao. Dù bàn ghế bố trí khoảng cách riêng tư, thực khách vẫn dễ dàng kết nối với nhau.

Đêm Trung thu, quán sẽ tổ chức múa lân, mời DJ đánh nhạc để không khí tăng thêm sôi động.

Thự đơn của quán khá rộng, không chỉ tập trung vào cocktail mà còn có bia, rượu vang. Cocktail khai thác nhiều nguyên liệu nhiệt đới như dứa, cam, vải thiều, chanh dây, gừng và bạc hà. Các loại cocktail pha chế bởi bartender tay nghề cao, tôn lên từng phong vị riêng nhưng tổng thể vẫn hoà quyện. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số thực khách, thời gian lên món hơi chậm.

Đồ uống gợi ý: mojito royale, negroni, maitai...